Årets vinter har byd på utfordringer for mange arrangører denne sesongen, så også for Kjelsås, Rustad og Njård, som står som arrangører av helgens Norgescup i langrenn for junior. Med Holmenkollen som arena, skulle en tro at snø og løyper var sikret, men det måtte flere justeringer av trasen til for å gjennomføre arrangementet. Fredagens øvelse var klassisk distanserenn med intervallstart. Her gikk jentene 5 km og guttene 10 km.

NC junior Holmenkollen

Resultater Live

KVINNER 17 ÅR - 5 KM

1. Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn Ski 14:36.3

2. Ingerid Vadder, Morgedal IL 14:43.8

3. Andrine Østervold, Fana IL 15:00.9

KVINNER 18 ÅR - 5 KM

1. Emma Kirkeberg Mørk, Drammen Ballklubb 14:44.8

2. Anna Heggen, Svea Skilag 14:57.6

3. Tuva Johnsen, Raufoss IL 15:06.2

KVINNER 19/20 ÅR - 5 KM

1. Helene Marie Fossesholm, Eiker SK 14:05.9

2. Hanne Wilberg Rofstad, Byåsen IL 14:37.6

3. Elena Rise Johnsen, Asker SK 14:41.9

MENN 17 ÅR - 10 KM

1. Johan Lien Nordeng, Alsvåg IL 26:01.3

2. Mathias Holbæk, IL Vindbjart 26:15.0

3. Thomas Blom, IL Imås 26:26.0

MENN 18 ÅR - 10 KM

1. Nikolai Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger IF 25:47.9

2. Aleksander Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger IF 25:49.5

3. Vegard Aarstad, Ås IL 26:04.4

MENN 19/20 ÅR - 10 KM

1. Andreas Kirkeng, IL ROS 25:16.0

2. Jonas Vika, Mjøs Ski 25:17.6

3. David Thorvik, Kjelsås IL 25:27.0