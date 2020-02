Det ble et perfekt løp da Marius Vedvik ble dradd med av Bjørnar Sandnes Lillefosse på 3000 meteren innendørs i Leikvang Idrettshall i Bergen. Forrige gang de løp her var i Nornalekene i januar og da var det Marius som var hare for Bjørnar, så disse behersker samspillet seg imellom.

Med tiden 7.57,87 på 3000 meter er det nå Marius Vedvik som har kretsrekorden i Hordaland på denne distansen innendørs. Han tok denne fra Per Svela som hadde den gamle på 7,58,07 satt i Nornalekene for et års tid siden.

Dermed klarte Gular-duoen å følge planen til punkt og prikke, der målet var å få Marius inn under 8 minutter.

Marius Vedvik hadde et håp om at det skulle gå enda bedre:

– Jeg hadde håpet på noe bedre, men dette er innendørs i januar. Det var litt tungt, men jeg stod det bra, bortsett fra siste runde, da stivnet jeg litt.

– Bjørnar gjorde en kjempebra harejobb.

Marius ser for seg at det blir færre konkurranser den nærmeste tiden:

– Nå er jeg ferdig med alle løpene for en stund, det var to løp i NM og det var Nordenkampen og så dette her, det blir mye syre. Nå er det tilbake til grunntreningen. Men det er omtrent denne farten her jeg må ha for å ta VM-kravet på 5000 meter. Dette var en god økt, men det koster!



Marius Vedvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse distanserte raskt resten av feltet

Resultatliste 3000 meter menn senior:

Plass Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 466 Marius Øyre Vedvik Gular, IL 7.57,87 2 675 Vetle Bergsvik Thorn Norna-Salhus IL 8.41,24 3 41 Ole Lyngbø Ask Friidrett 8.55,03 4 798 Espen Roll Karlsen Gneist,IL 9.06,87 5 459 Daniel Lundegaard Jacobsen Gular, IL 9.19,74 6 12 Daniel Robert van Kessel Einarsen Ask Friidrett 9.26,93 457 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL DNF 617 Didrik Præstegård Hansen Norna-Salhus IL DNS 762 Richard Arnø Varegg Fleridrett DNS

Det var tre heat på 3000 meter i Pingvinlekene: kvinner alle klasser, menn senior B-heat med veteraner og til slutt A-heatet.

Kvinner 3000 meter

I kvinnenes heat var det Ine Bakken fra Gular som tok en klar seier og også forbedret sin egen innepers som hun satte bare for en uke siden i Tyrvinglekene. Den nye persen lyder på 9.54,30. Det ble et løp uten drahjelp for Ine:

– Det var litt vanskelig å løpe alene, litt lite motiverende egentlig. Man har ingen å pushe seg mot. Men jeg er fornøyd.

I seniorklassen hadde Ine med seg to klubbvenninner som debuterte på distansen.



Starten 3000 meter i kvinneheatet med alle aldersklasser.

Resultat Kvinner senior, 3000 meter:

KS 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 464 Ine Bakken Gular, IL 9.54,30 2 462 Hannah Bjelland Gular, IL 10.57,91 3 461 Elin Hanevik Gular, IL 10.59,81

J-16 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 568 Anna Hanstveit Mjøsdalen IL 10.32,25 2 571 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL 10.34,45



Ine Bakken vant klart med ny innepers på 3000 meter.

Veteraner og ungdommer



Starten i det kombinerte feltet med veteraner og ungdommer

Resultater ungdommer

G-16 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 460 Daniel Måkestad Fadnes Gular, IL 9.50,08 2 719 Sondre Svåsand Måge Strandebarm IL 10.10,77