Løperne i Maratonkarusellen slapp heldigvis unna det aller verste været som var natt til løpsdagen, da var det både kraftig vind og regnvær. Under løpet var det verken regn eller is, men det var en del vind mot løperne oppover mot Stend.

Den løperen som vendte først tilbake til Fana Stadion var Sondre Øvre-Helland som denne gangen nøyde seg med halvmaraton, inn til tiden 1:10:24. Etter ham fulgte Kim Are Bull Hansen og Erland Eldrup. Beste kvinne på halvmaratondistansen ble Ingrid Revheim, foran Siren Rosenlund og Renate Galleberg.

Beste kvinne på helmaraton ble Kristin Husby, med tiden 3:19:20. Hun kunne fortelle at hun hadde fulgt planen sin med å holde seg på en kilometertid på rund 4:40. På de neste plassene fulgte Julie Bøtun og Hilde Beate Daland.

Vinner av helmaraton i herreklassen ble Tor-Aanen Kallekleiv foran Fredrik Meyer-Lampe og Thomas Schjøtt Hannevig. Ultrakongen Bjørn Tore Taranger kom denne gangen så vidt utenfor premiepallen, på en fjerdeplass.

Tor-Aanen Kallekleiv var fornøyd, men han syntes han åpnet litt for hardt:

– Det var motvind feil vei denne gangen, vi fikk motvinden på vei oppover. Forrige gang fikk vi den på vei nedover, det var bedre. Men da løp jeg med beinhinnebetennelse som jeg er kvitt nå!

– Hva er utfordringene fremover nå da?

– I år satser jeg litt på langløp, så jeg lurer litt på den 100-kilometeren som skal være her i mars, det er jo NM. Nå hadde jeg jo grei margin på Bjørn Tore her i dag, så jeg tenker jeg kan henge på han så lenge det går.

Per Gunnar Alfheim løp denne gangen inn til sin maraton nr. 150. Han har selvfølgelig fått med seg at det foregår en skorevolusjon i løping, og han stilte med et par «supersko», Nike Next %.

Og konklusjonen hans?

Etter løpet la han denne kommentaren ut på sin Facebookside;

«Så var "superskoene" til Nike testet på maraton, i mitt maraton nr 150. Konklusjon: Det er dårlig egnete sko for meg på maraton. De er nok designet for MYE lavere vekt og større fart. Superløperne fra Afrika veier jo det halve av det jeg gjør, så jeg løper jo sånn sett med en mann på ryggen. Skoene fungerer bedre på intervalltrening og kortere løp, for meg. Når jeg lander på hele skoen uten rask fremdrift, blir det litt vel mykt. 100 kg med klær gjør at mye energi forsvinner ved at jeg synker ned i skoene når frasparket kommer, fordi tyngden fra frasparket ikke er nok frempå i så lav fart som min maratonfart er nå. På maratonen for en måned siden, var tiden 3:49. Nå ble den 3:54, ca 4,5 minutter dårligere. Ca. 6 sekunder saktere pr km. Nå hadde vi mye verre vindforhold i går, så noe skyldes nok en vegg av vind på noen partier.»

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5133 Sondre Øvre-Helland Viking Menn 23-34 01:10:24 2 5076 Kim Are Bull Hansen Harding IL Menn 35-39 01:13:55 3 5002 Erland Eldrup Varegg Fleridrett / Varegg Menn 23-34 01:14:18 4 5088 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:14:32 5 5096 Filip Oanes TGH Menn 23-34 01:15:06 6 4022 Morten Kolltveit Tørvikbygd IL Menn 23-34 01:15:18 7 5085 Eivind Vestbøstad BKK Menn 40-44 01:17:13 8 4056 Truls Nesslin NESTTUN Menn 35-39 01:17:37 9 5098 Martin Viksund Frydenbø Menn 35-39 01:18:19 10 5130 Hugo Olsen BFG Bergen Løpeklubb/Telesport Menn 50-54 01:19:45 11 5056 Jonas Lillejord Osterøy IL Menn 20-22 01:20:04 12 5097 Kristian Seljeskog TGH Menn 23-34 01:20:58 13 5070 Bjørn Arild Mæland STORD Menn 35-39 01:22:01 14 5143 Sigurd Kjøl Spaz Menn 20-22 01:23:13 15 5032 Kjetil Monstad Osterøy IL Menn 45-49 01:23:28



Sondre Øvre-Helland og Tor-Aanen Kallekleiv kunne gratulere hverandre med seier på hver sin distanse.



15 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4002 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Cl./T. Trivest Menn 35-39 02:41:35 2 5068 Fredrik Meyer-Lampe Bergen Triathlon Cl./T. Trivest Menn 40-44 02:50:00 3 5139 Thomas Schj. Hannevig Varegg / Lerøy Seafood Menn 23-34 02:52:33 4 5019 Bjørn Tore K. Taranger BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 02:55:53 5 5125 Bjarte Holmgard Trondheim & Omegn Sportskl. Menn 23-34 03:07:02 6 4001 Stein Henrik Olaussen Varegg Fleridrett Menn 35-39 03:08:54 7 5067 Geir Nygård Førde IL - Friidrett Menn 50-54 03:12:35 8 5009 Harald Eidsheim Mjøsdalen IL Menn 23-34 03:14:02 9 4067 Stig Rasmussen Mikkeller Running Club Menn 45-49 03:14:32 10 4009 Ole Bjørn Sveen BPI Menn 50-54 03:17:04 11 4008 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 03:17:19 12 5104 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 03:18:35 13 5017 Sjur Breivik KLEPPESTØ Menn 35-39 03:18:56 14 5128 Kristoffer Monsen Varegg Fleridrett Menn 23-34 03:20:58 15 5061 Morten Vestvik Haugesund Idrettslag Friidrett Menn 55-59 03:22:09



Kim Are Bull Hansen går inn til en andreplass på halvmaraton



Kondis-reporter Erland Eldrup tar tredjeplassen på halvmaraton



Fredrik Meyer-Lampe og Tor-Aanen Kallekleiv inn til de to øverste plassene på helmaraton.



Ingrid Revheim ble vinner av halvmaraton

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5025 Ingrid Revheim BERGEN 23-34 01:26:50 2 5705 Siren Rosenlund RÅDAL 23-34 01:29:52 3 5043 Renate Galleberg NESTTUN 35-39 01:30:47 4 5108 Hege Eikemo HSI 50-54 01:34:13 5 4049 Randi Hernes Tvilde Varegg Fleridrett 40-44 01:38:52 6 4050 Marit Widding Team Stram Line/Jøsok Prosjekt 40-44 01:39:27 7 5053 Karen Osmundsen BERGEN 23-34 01:39:28 8 5105 Marthe Nordal BERGEN 23-34 01:41:32 9 4053 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett 50-54 01:41:47 10 5062 Inger Johanne Klokset Haugesund IL/Sportsmanden 50-54 01:43:58 11 5113 Tone Raaen NYBORG 40-44 01:48:26 12 5095 Anita Skreien FLORVÅG 45-49 01:49:26 13 5007 Maria Erichsen Øverland BODØ 23-34 01:51:16 14 5080 Ingeborg Enes Ludvigsen Varegg Fleridrett 23-34 01:51:44 15 5036 Therese Eidsheim Mjøsdalen IL 55-59 01:54:08



Kristin Husby vant helmaraton

Resultat kvinner helmaraton