I herrestafetten ledet Konnerud IL's førstelag fra start til mål, men på de neste plassene vekslet det litt på gjennom stafetten. Wing OK vekslet på femteplass etter første etappe, på andreplass etter andre etappe på og kom til slutt på andreplass. Hadeland OL vekslet på syvendeplass etter første etappe, på fjerdeplass etter andre etappe og kom til slutt på en tredjeplass, ett sekund foran NTNUI's første lag.



I damestafetten vant Nydalens SK etter å ha vekslet på femteplass på de to første etappene men kom først i mål etter en sterk sisteetappe. Løten OL gikk seg hele tiden oppover etter å ha vekslet på sjuendeplass på første etappe, på fjerdeplass etter andre etappe og kom til slutt på en andreplass. Emblem IL som vekslet først på første etappe, vekslet på tredjeplass etter andre etappe og holdt plassen på siste etappe.

Det var stafett for ungdommer, D/H 13-16 og Mix 13-16 over to etapper. I D13-16 vant Nydalens SK's førstelag, i H13-16 vant Gjø-Vard OL og i Mix 13-16 vant Oppsal Orientering.

På publikumsløpet søndag var det 107 deltakere.



