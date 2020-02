Pernilla Epland og Vienna Dahle satte begge pers da de løp på 1.13.12 og 1.13.20. De to løp sammen store deler av løpet, og begge klarte ei tid under det norske EM-kravet på 1.13.30. Halvmaraton inngår i EM som vil foregå i Paris 25.-30. august.



Det samme gjorde Petter Rypdal og Trond Einar Moen Pedersli på herresida. Der er kravet 1.04.30, og tida til de to trønderne ble 1.03.25 og 1.04.11. Også Eivind Øygard og Ørjan Kjeldsli var nær EM-kravet med 1.04.40 og 1.04.42. Siden det er innlagt lagkonkurranse i EM, er det lov å håpe på at Norge stiller med lag sjøl om ikke alle på laget har klart det individuelle kravet.



Barcelona Halvmaraton viste uansett at det er mange norske som løper fort for tida. 13 norske menn løp under 1.10 og 36 under 1.20. På kvinnesida var det litt tynnere, men 5 løp under 1.20 og 17 under 1.30.



Laila Falch sprang inn til seier i klasse 50-59 år med 1.27.07. Finn Dag Hovem tok en tredjeplass i samme klasse for menn med tida 1.14.22. Tredjeplassen ville imidlertid gått til Are Birkeli om det var norske regler som gjaldt. I Norge løper Birkeli i 50-årsklassen, mens han i Barcelona ble henvist til 40-49-årsklassen siden han ennå ikke har fylt 50 år. Birkeli forteller til Kondis at han var godt fornøyd med 1.13.40 og personlig rekord.



- Jeg har trent bra i vinter for å klare 1.13, og det gikk jo, så da er jeg godt fornøyd, beretter han. På spørsmål om hvordan forholda og stemninga var underveis, er svaret:



- Det var litt vind, men vi hadde jo den i ryggen en del kilometre også, så ikke så mye å klage på egentlig. Ellers var det overskyet og fin løpstemperatur. Det var litt lite tilskuere på de lengste strekkene, men bra med stemning i sentrum.



Victor Chumo fra Kenya benyttet de fine forholda til å løpe i mål som vinner på 59.58. Han vant et tett spurtoppgjør der bare 1 sekund skilte de tre beste. Britiske Ben Connor ble beste europeer på åttendeplass med 1.01.34.



Kvinneklassen ble vunnet av etiopiske Ashete Bekere på 1.06.37. Også her var den brite som var best av europeerne. Charlotte Arter løp på 1.10.01 og ble nummer fem. Svenske Carolina Wickström løp inn til 12. plass med 1.11.44. Pernilla Eplands 1.13.12 holdt til en 22. plass.



I alt fullførte 18 572 løpere årets Barcelona Halvmaraton. 5937 av dem var kvinner. Mens det i fjor var 100 norske som fullførte, hadde antallet altså økt til hele 182 i år.





Victor Chumo var den eneste som klarte å snike seg under timen. (Foto: arrangøren)



Ashete Bekere fra Etiopia (midten) vant foran sin lagvenninne Asnakech Awoke (til venstre) og kenyanske Dorcas Kimeli. (Foto: arrangøren)





Mange spreke løpere fra Tromsø stilte opp. Laila Falck (til høyre) vant 50-årsklassen med 1.27.07. Yngvild Kaspersen (nr. 2 til høyre) løp på 1.17.27, Ina Isabella Høiland (midten) kom i mål på 1.22.46, Hilde Aders (nr. 2 fra venstre) noterte 1.18.42, mens Antigone Abazi (til venstre) løp på 1.30.52. (Foto: privat)



Sjøl en så rutinert løper som Are Birkeli kan glømme en viktig detalj - og måtte betale prisen for det. Men pers og 1.13.35 lar seg høre av en som i Norge hører heime i 50-årsklassen. (Foto: privat)





En god gjeng fra SK Vidar stilte opp. Fra venstre: Trond Hansen - 1.21.28, Marianne Dønnem - 1.21.11, Ger van Graas - 1.27.01, Eva Marie Bakke - 1.28.47 og Thomas Patey - 1.22. (Foto: privat)





Alle resultat