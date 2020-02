Marka Rundt er Trondheims eldste og største turrenn, og ble lørdag 15. februar arrangert for 72. gang. Totalt var det 354 skiløpere som fullførte det 40 kilometer lange rennet fra Granåsen skisenter. Selv om arena ble flyttet fra området ved Byåsen Butikksenter til Granåsen i 2016, er løypa stort sett den samme som tidligere år.

Jespersen vant i år som i fjor

Det var ingen overraskelse at Chris Jespersen var førstemann over mål. Strindheimløperen som representerer Team Koteng i Ski Classics (der han vant La Diagonela for en måned siden) var 45 sekunder foran Eirik Telebond fra Klæbu IL. Disse to var i en klasse for seg selv, og det skulle gå 5 minutter før tredjemann, Sindre Tungesvik fra Jardar IL, krysset målstreken.



Jespersens vinnertid på 1:48:39 er drøyt fire minutter raskere enn tiden han vant på i fjor. Hele 88% av deltagerne i turklassen var menn.





Chris Jespersen vant Marka Rundt i år som i fjor. (Arrangørfoto)



Berit Gjelten klart raskest i kvinneklassen

Også i kvinneklassen var det bedre vinnertid i år enn i fjor. Berit Gjelten fra arrangørklubben Vestbyen IL var klart raskest med tiden 2:14:44, mens Invild Bratlie fra den andre arrangørklubben, NTNUI Langrenn, kom inn på 2:19:55. Fjorårsvinner Anne Nevin brukte 2:26:29.





Berit Gjelten vant kvinneklassen. (Arrangørfoto)



De raskeste i Marka Rundt:

Kvinner (32 fullførende): 1 Berit Gjelten Vestbyen IL 2:14:44 2 Ingvild Bratlie NTNUI 2:19:55 3 Wenche Snildalsli Strindheim IL 2:22:38 4 Anne Nevin Byaasen Skiklub 2:27:24 5 Sigrid Hallem SOLUM Ntnui 2:27:48 6 Hild Sissel Vannebo Spillum IL 2:28:59 7 Randi Fossum Byåsen IL 2:32:36 8 Lamu Ciren Framverran IL / Team China (CNH) 2:32:49 9 Vilde FINNE Kolvereid IL 2:33:01 10 Shuangping Liu Team China (CHN) 2:34:56 Menn (229 fullførende): 1 Chris Jespersen Strindheim IL / Team Koteng 1:48:39 2 Eirik TELEBOND Klæbu IL 1:49:24 3 Sindre Tungesvik Jardar IL 1:53:25 4 Johan Persson TRONDHEIM (SWE) 1:54:02 5 Jonatan ENGDAHL BORLÄNGE (SWE) 1:55:59 6 Marius Strand Geving Byåsen IL / Powel 1:56:07 7 Olav Erling AALAND Sunnylven IL 1:58:08 8 Andreas Faanes NTNUI 1:58:14 9 Henning Offigstad Bratsberg IL 1:58:19 10 Tomas Northug Strindheim IL Ski 1:59:52 11 Chandui Ciren Framverran IL / Team China (CHN) 2:00:14 12 Sondre A Bjørnstad Nesodden IF - Ski 2:00:20 13 Adrian Sandnes LILLEVOLL Valnesfjord IL 2:01:31 14 Peter Haddon Byåsen IL 2:01:32 15 Torstein Østnor Lierne IL / Veidekke Entreprenør 2:04:05 16 Rune MULLER Tynset IF 2:04:49 17 Jørgen Walsøe Trondheim Brannkorps Idrettslag 2:05:40 18 Jørgen Danielsen TRONDHEIM 2:05:46 19 Kristian Magnus Botn Mo Skilag / Oksskolten IL 2:06:01 20 Mats Eidsmo Byaasen Skiklub 2:06:02



Det var egne studentklasser (62 deltagere) der Karin Assev Øien fra Heming IL vant kvinneklassen på 2:40:45 mens Håkon Sulheim fra JRS vant herreklassen på 2:26:33.



I tillegg var det 31 som fullførte 40 km eller en alternativ 20 km i trimklassen.



Alle resultater



Marka Rundt hjemmeside

Marka Rundt på facebook