Tromsø Skimaraton ble arrangert for 11. gang lørdag 15. februar, og i Tromsø hadde man ikke samme snøutfordringene som mange steder sørpå. Det var nok snø - og været var også hyggeligere enn i fjor da det var så mye vær at starten måtte utsettes.



Også i år ble det Nygaardseier, nå til Bjørn Thomas Nygaard fra Burfjord IL, i fjor var det hans tre år yngre og mer meriterte bror Andreas som vant. Årets vinnertid var 2:04:08 i det 42 km lange rennet som er seedeingrenn både til Birken og Vasaloppet. På 2. plass fulgte Sigurd Brones Engen fra Kvaløysletta skilag, distansert med 1:20 av Burfjordløperen. Bjørn Thomas Nygaard vant også i 2016.



I kvinneklassen ble det seier til Medeléne Wanvik Holum fra Tromsøstudentenes Idrettslag på 2:37:55, 4 minutter foran Åsta Sørensen Kielland fra samme klubb.



Det var totalt 241 som fullførte årets Tromsø Skimaraton hvorav 121 deltok på 42-kilometeren. I tillegg var det 70 i juniorklassene og trim på 21 km og 48 i familieklassen på 10,5 km.



Et unikt skirenn – midt i byen

Tromsø Skimaraton er et unikt langløp grunnet sin plassering på toppen av Tromsøya. Med utgangspunkt i Tromsø Skiklubb Langrenn's stadion på Templarheimen går løpet i praktfulle løyper langs lysløypa, i konkurransetraséen, samt fra 2019 også nordover og inn i den unike rundløypa på nordsiden av Tverrforbindelsen. Her kan skiløpere fra hele verden få oppleve en følelse av tilnærmet urørt natur – bare minutter unna sentrum i Nord-Norges største by.





De raskeste på 42 km:

Kvinner (8 fullførende): 1 Madeléne Wanvik Holum Tromsøstudentenes Idrettslag 2:37:55 2 Åsta Sørensen Kielland Tromsøstudentenes Idrettslag 2:42:00 3 Linn Viksund Tromsøstudentenes Idrettslag 2:44:45 4 Grete Steene-Johannessen LOMMEDALEN 2:45:30 5 Matilda Henriksson Tromsøstudentenes Idrettslag (SWE) 2:49:39 Menn (115 fullførende): 1 Bjørn Thomas Nygaard Burfjord IL 2:04:08 2 Sigurd Brones Engen Kvaløysletta Skilag 2:05:28 3 Stig Morten FAKSTAD Team Mosetertoppen Skiline 2:05:30 4 Elias Renè Valøy Tromsø Skiklubb Langrenn / TMB 2:06:05 5 Alexander OS Fauske IL 2:08:40 6 Morten Harjo Pettersen Vadsø Skiklubb / PwC 2:10:14 7 Ørjan Walseth Team Oslo Sportslager 2:11:58 8 Martin Christensen Tromsøstudentenes Idrettslag (DEN) 2:12:12 9 Torjus Narvesen Fossli Tromsøstudentenes Idrettslag 2:14:08 10 Øyvind Opdahl Viga Hjelmeland IL / TSI Langrenn 2:15:27



Fra fjorårets start i snødrev. (Arrangørfoto)