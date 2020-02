Jesper Kenn Olsen* i Det danske friidrettsforbundet (Dansk Atletik Forbund) har i noen år ivret for et Nordisk 6-timersmesterskap i samarbeid med IAU (International Association of Ultrarunners. Det første mesterskapet ble arrangert i Finland i fjor og 18. april arrangeres IAU 6 hour Nordic Challenge i København.



IAU president, Nadeem Kahn, vil sammen med visepresidenten benytte anledningen til IAU's første besøk i Scandinavia. Foreløpig ligner det dessverre mest på et dansk mesterskap. Det er også Open Race for de som ikke løper Nordic Challenge.



NFIFs ultraløpsutvalg har - i alle fall foreløpig - bestemt seg for ikke å involvere seg i dette mesterskapet, og i stedet legge ressursene inn på EM/VM på fire ulike distanser. Det betyr likevel ikke at norske løpere ikke kan delta.



Dersom noen vil løpe dette løpet, kan de melde seg på selv via arrangørens påmelding. Der kan man krysse av for Nordic Challenge eller Open Race, det er helt opp til den enkelte. Siden utvalget ikke er involvert vil ingen få landslagstøy, og alt må bekostes av den enkelte. Svenskene har også valgt å gjøre det på den samme måten.



Mens fjorårets Nordiske mesterskap (uten norsk deltagelse) var lagt inn i Kokkola Ultra Run i Finland, er årets mesterskap et eget arrangement. Det løpes i en 1500 meter lang runde ved Islands Brygge på Amager tett ved København sentrum.









Løpsområdet ved Islands Brygge. (Arrangørfoto)

Hjemmeside

Facebook

Påmelding

Startliste



*Jesper Kenn Olsen er nok mest kjent i ultramiljøet som mannen bak World Run i 2004-2005 da han løp 26232 kilometer på 22 måneder.