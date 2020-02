På 600 meter i Pingvinlekene i menn senior ble det rått parti da Mubarak Rabi fra Qatar satte opp en fart som ingen av de andre kunne følge ham på. Han gikk i fra sine konkurrenter fra første meter og kjørte et sololøp som viste løping på høyt nivå. Vinnertiden hans på 1.18,92 er for det første ny stevnerekord i Pingvinlekene, den gamle tilhørte Kristoffer Blücher og var på 1.22,84. For det andre så er det knapt nok noen norske utøvere som har løpt denne distansen så raskt, den norske rekorden er på 1:18,32, og den er nok satt utendørs.

Bak Mubarak Rabi prøvde i hvert fall Thomas Strønstad-Løseth, Kristoffer Hopland og Sondre Arne Hoff å holde farten så høy som mulig, selv om luken frem til Mubarak stadig økte. Inn i siste runde la Thomas Strønstad-Løseth inn en langspurt som de to andre ikke helt klarte å svare på, og han fikk en luke på dem. Men det ble altså en suveren seier til Mubarak Rabi og en klar andreplass til Thomas Strønstad-Løseth. Kristoffer Hopland og Sondre Arne Hoff tok en spurtduell om tredjeplassen, som gikk til Sondre.

Vi vet ikke så mye om Mubarak Rabi, men han står oppført med en personlig bestetid på 800 meter på 1:46.40 satt i Diamond League i Doha i mai i fjor, som gav ham en 11. plass. Han kommer opprinnelig fra Somalia, men bor nå i Doha, Qatar, og konkurrerer for det landet.

Han reiser nå rundt i verden og konkurrerer forskjellige steder, vi vet ikke hvorfor han valgte Pingvinlekene som et av stevnene han ønsket å stille i. Men tiden hans her er nå oppført som hans personlige rekord på 600 meter, samt stevnerekord i Pingvinlekene.



MS 600 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 769 Mubarak Rabi Qatar 1.18,92 2 440 Thomas Strønstad-Løseth Gneist,IL 1.23,70 3 469 Sondre Arne Hoff Gular, IL 1.25,46 4 645 Kristoffer Hopland Norna-Salhus IL 1.25,53 5 456 Nii Mensah Narh GTI Friidrettsklubb - gr. 1.46,78 468 Sivert Fløgstad Sellevold Gular, IL DNS

G-18/19: Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 298 Fredrik Thomassen Fyllingen IL (Allianse) 1.30,20 2 27 Jon-Henning Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 1.30,87



Det var i alt 7 startende i dette feltet som hadde med løpere både fra G-18/19 og senior.





Mubarak Rabi går rett ut i sin egen fart og får raskt en luke til resten.



Sondre Arne Hoff, Kristoffer Hopland og Thomas Strønstad-Løseth ligger som en jevn trio bak mannen fra Qatar.



Kristoffer Hopland holder de to ryggene.



Fredrik Thomassen og Nii Mensah Narh. Fredrik vinner klasse G18/19.



Mubarak Rabi vinner klart.



Kristoffer Hopland slipper aldri Sondre Arne Hoff.



Thomas Strønstad-Løseth drar en sluttspurt som gir ham en klar andreplass.



En jevn duell om den siste medaljen mellom Sondre Arne Hoff og Kristoffer Hopland.