Vasaloppets vintervecka 2020 som starter med Kortvasan fredag 21. februar og avsluttes med Vasaloppet søndag 1. mars tilbyr også i år elleve ulike renn + to barnerenn.



De foreløpige tallene viser at ganske nøyaktig halvparten av de over 57 000 påmeldte deltagerna tenker å gå hele strekningen mellom Sälen og Mora, det vil si at de er påmeldt til Vasaloppet, Öppet Spår eller Nattvasan 90.



Halvparten er debutanter

Med så enormt mange deltagere år etter år skulle man tro at de aller fleste var mer eller mindre faste deltagere, men slik er det på ingen måte. Bare 55 prosent av de påmeldte har startet i et av rennene i Vasaloppets vintervecka tidligere. Det betyr altså at nesten halvparten av deltagerne er debutanter. "Alle svensker" skal jo gjennomføre Vasaloppet en gang i livet, og for de aller fleste blir det med den ene deltagelsen.





Nesten halvparten er debutanter. Bilde fra starten i 2019. (Foto: Vasaloppet/Ulf Palm)



2008 norske

Det er påmeldt deltagere fra 69 nasjoner, og klart flest utlendinger kommer fra Norge. Vasaloppet er faktisk et av de desidert største "norke" skirennene.

Nasjonene (unntatt Sverige) med flest deltagere:

Norge – 2008

Danmark – 1023

Finland – 707

Tyskland – 563

Tjeckien – 330



Interessant er det å se på kvinneandelen som nå er på 36%, mens den i 1981 var 1,5 %. Andelen økte naturligvis kraftig etter at Tjejvasan ble innført i 1988, men også for selve Vasaloppet øker antall kvinner år for år; på 10 år har kvinneandelen økt fra 11 til 17%.



Deltagermedaljer til alle

Deltagermedalje deles fra og med i år ut til alle deltagere i alle Vasaloppets renn. Tidligere var det bare prestasjonsmedaljer til de som brukte mindre enn 50% av vinnertiden i Vasaloppet som fikk prestasjonsmedalje. Dette beholdes, men i tillegg blir det deltagermedaljer til alle øvrige i både Vasaloppet og de øvrige rennene. Ikke minst for de mange ettårsdeltagerne er dette kjempegode nyheter.





De nye deltagermedaljene. (Foto:Vasaloppet)



Vasaloppets vintervecka 2020

Fre 21 feb: Vasaloppet 30 (tidl. Kortvasan)

Lör 22 feb: Tjejvasan. 30 km

Sön 23 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km

Sön 23 feb: Öppet Spår söndag

Mån 24 feb: Öppet Spår måndag

Tis 25 feb: Vasaloppet 45 (tidl. Halvvasan)

Fre 28 feb: Stafettvasan. 9–24 km. Femmannalag

Fre 28 feb: Nattvasan 90. 90 km. Tvåmannalan

Fre 28 feb: Nattvasan 45. 45 km. Tvåmannalag

Lör 29 feb: Blåbärsloppet. 9 km

Sön 1 mar: Vasaloppet. 90 km



Vasaloppet 1. mars er også 9. løp i Visma Ski Classics





Fjorårets vinner av Vasaloppet var norske Tore Bjørset Berdal. Etter at det nesten var umulig for nordmenn å vinne i Vasaloppet er det nå nesten en selvfølge at vinneren er norsk. Det tok 50 år før en nordmann vant (Ole Ellefsæter 1971), så gikk det nye 33 år før Anders Aukland vant (2004) og fire år etter det igjen vant Jørgen Aukland. Fra og med 2013 har det vært bare norske vinnere - syv år på rad - med Jørgen Aukland, John Kristian Dahl, Petter Eliassen, John Kristian Dahl, John Kristian Dahl, Andreas Nygaard og så Berdal i fjor. (Foto: Vasaloppet/Nisse Schmidt)





Vi tar også med at Vibeke Skofterud vant kvinneklassen i Vasaloppets 90 km i 2012, og Laila Kveli vant både i 2013 og 2014. Laila Kveli vant deretter Tjejvasan 2015 (Foto: Vasaloppet), der Bente Martinsen vant i 1998, Anita Moen i 2001 og Hilde Gjermundshaug Pedersen i 2004.

Snøutfordringer

Det er lite eller ikke noe snø i deler av distriktet, men ved hjelp av depoter og påkjøring av snø klarer arrangørene å arrangere alle rennene etter planen med to byttinger av startplass. Vasaloppet 45 og Nattvasan 45 får en ny startplass på grunn av værforholdene. Vanligvis starter disse to rennene i Oxberg med en 7-kilometers runde rundt Oxbergssjön før løperne kommer inn på den ordinære Vasalopptraséen.Nå flyttes startplassen for Vasaloppet 45 og Nattvasan 45 til kontrollen i Evertsberg.



– Just nu krävs det för stor insats att lägga ut snö och dra spåren runt sjön. I och med flytten av starten till Evertsberg väljer vi att prioritera Vasaloppsarenan där även de andra loppen går, sier Tommy Höglund, Vasaloppets sportssjef.



Se sportssjefens rapport onsdag ettermiddag:





