(Foto og tekst: Arrangør: Vasaloppet)

Det ble helsvensk i årets Tjejvasan med svenske jenter på de 5 første plassene, her ble Thea Krokan Murud beste norske på en 6. plass. Thea ble forøvrig portrettert i en artikkel i det siste nummeret av Kondis.

Tjejvasan er et skirenn med kun kvinneklasse som inngår i Vasaloppets vintervecka 2020.

Britta Johansson Norgren var naturligvis strålende fornøyd med å vinne årets Tjejvasan:

- Jeg har hatt superski i dag og formen har føltes som om den virkelig er der, så det har vært en slik dag da det har vært enkelt og jeg har klart å kjøre på, sier Britta Johansson Norgren etter sin fjerde seier i Tjejvasan.

Det var nær 6.500 påmeldte jenter til Tjejvasan 2020, det 32. løpet i rekken. Overskyet, litt vind, regn og vått med pluss 5 grader i starten klokken 09.00 i Oxberg, men like fullt glad og trivelig stemning.

Den tidligere trippelvinneren Britta Johansson Norgren dro opp en høy fart fra start og til første kontrollen i Oxberg etter to kilometer besto tetgruppen også av Lina Korsgren, Ida Dahl, Jenny Larsson, Katerina Smutná, Laila Kveli og Maria Nordström.

Hjemmeløper (IFK Mora) Ida Dahl overtok som fartsholder og Laila Kveli måtte snart slippe tetgruppen, det samme måtte litt senere Maria Nordström, og dermed var de en kvintett fra Gopshus. Lina Korsgren, Ida Dahl og Jenny Larsson løper for det samme laget, Team Ramudden, i langløpscupen Visma Ski Classics Cup.

Britta Johansson Norgren presset hardt på opp mot kontroll og spurtprisen i Hökberg. Lina Korsgren var da den eneste som klarte å være med, men Britta tok med seg spurtprisen i Hökberg. Etter det var Tjejvasan 2020 et oppgjør mellom Britta og Lina, fjorårets første og andre - og Sveriges akkurat nå to beste langdistanseløpere.

Britta vant også den andre og siste spurtprisen i Eldris-kontrollen, med Lina like etter. Ida Dahl og Katerina Smutná var der 45 sekunder etter tetduoen og måtte kjempe mot hverandre om den tredje pallplassen.

Akkurat som i fjor gjorde Britta Johansson Norgren gjentatte fartsøkninger, men Lina klarte å følge på hele tiden. Imidlertid kom det avgjørende rykket til slutt med nøyaktig fem kilometer igjen, og Britta kunne stake mot sin fjerde seier på fem år. Hun kunne få laurbærkransen av Daniel Duhlbo og seiersmarginen var 38 sekunder til Lina Korsgren.

- Jeg har hatt superski i dag, og formen har føltes som om den virkelig er der så det har vært en slik dag da det har vært enkelt og jeg har vært i stand til å kjøre på, kunne Britta Johansson Norgren fortelle etter målgang.

Britta Johansson Norgren beskriver løpet sitt på følgende måte:

- Luken som oppstod etter den første bakken da vi ble noen få var egentlig ikke forventet, men så følte jeg at jeg definitivt hadde god form og gode ski, så da kjørte jeg på. Men så ble jeg litt usikker da det var tre Ramudden-jenter og Smutná. Jeg ville jo ikke ha dem jagende noen sekunder bak meg. Så det ble ganske perfekt da Lina og jeg gikk selv, og jeg håpet det ville bli en ganske stor luke til de andre. Planen før løpet var å kjøre hardt med fem kilometer igjen, og nå testet jeg det. Det ble noen meter og da var det bare å prøve å kjøre hardt, for når Lina slipper med fem kilometer igjen da vet vi at hun er sliten.

Lina Korsgren syntes det var slitsomt i sporet:

- Britta begynte å kjøre på veldig, veldig hardt og jeg tenkte "jeg skal holde den ryggen", men nei, det tok slutt i armene. Så det var det. Avstanden var ganske lik lenge, men så stakk hun i vei. Men en andreplass er også bra.

Ida Dahl tok tredjeplassen med dagens sterkeste sluttspurt:

- Til spurtprisen i Hökberg ble farten økt ganske betydelig, da hang vi ikke helt med. Luken var ganske lik i noen kilometer før vi virkelig begynte å tape. Jeg trodde at Smutná ville være i stand til å fange duoen ganske raskt, for jeg ville ikke være den som jaget Lina. Men hun lyktes ikke så vi ble to og etter en stund måtte vi hjelpe hverandre hele veien inn og det gikk bra. Jeg tenkte at "spurten er min, jeg tar den!", Sier Ida Dahl.

24 år gamle Ida Dahl er en framtidig stjerne innen langløp på ski:

- Jeg synes det er supergøy ​​med lange løp og det har bare gått bedre og bedre for hvert løp, så jeg er supermotivert til å fortsette, sier Ida.

Det blir revansjemulighet i Vasaloppet om åtte dager.



Resultat Tjejvasan 2020, 30 km

1 Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 01.24.34

2 Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 1.25.12

3 Ida Dahl, IFK Mora SK, 1.26.32

4 Katerina Smutná, Tjeckien, 1.26.33

5 Jenny Larsson, Östersunds SK, 1.28.25

6 Thea Krokan Muru, Norge, 1.29.05

7 Frida Hallqvist, Åsarna IK, 1.29.57

8 Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, 1.29.58

9 Sandra Olsson, Malungs IF, 1.30.41

10 Laila Kveli, Norge, 1.30.57





Lina Korsgren går i mål som nummer to bak vinneren Britta Johansson Norgren.



Britta Johansson Norgren vinner i Tjejvasan 2020. Kransoverrekker Daniel Duhlbo gir henne seierskysset.