Det var sprutregn, to varmegrader og mye vind som måtte løperne på veg til Eltdalen lørdag morgen. Gjennombløte løpere prøvde å teste ski på den kramme snø. Praten gikk ivrig om forskjellige smøring og rubb. Skulle man stase på tørrere snø ettert hvert, tro?

Starten gikk med Jørgen Stensløkken i tet og Vegard Lans Pedersen på bakskiene. Før toppen etter 3,5 km takket Vegard for hjelpa ved å rykke fra sin hardeste konkurrent og gled ifra i utforkjøringene. Trysilgutten-løperen var den klart sterkeste for dagen og vant til slutt med over fire minutters margin .

Alle slet med med gliden i den vanligvis lette avslutningen ned mot Jordet, og det ble gode luker mellom løperne. På siste halvdel var det nok tidenes sugeføre, og selv blanke skia lugga solid! Martin Hemstad, Gjelleråsen IF var 3. mann i mål ytterligere fire minutter bak toeren, mens de to sterke kvinnene i feltet, Åslias Ragnhild Bolstad og Franziska Skogsholm, var hhv. 4. og 5. løper i mål med Ragnhild snaut to minutter foran sin langt yngre klubbvenninne.



Årets klare vinner av Røsjørennet, Vegard Lans Pedersen. etter målgang. (Foto fra Nordre Tryil ILs facebookside) ​





Det ble nok et napp i vandrepokalen for Ragnhild Bolstad i årets Røsjørenn. (Foto fra Nordre Tryil ILs facebookside)

Nordre Trysil IL's nettsider

Nordre Trysil IL på Facebook