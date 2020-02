Mekant Ayenew Gebre fra Etiopia vant herreklassen med tiden 02:04:46, noe som er en solid forbedring av hans personlige bestenotering på distansen fra hans tidligere 2:09. Det bekrefter også at Sevilla har en svært rask maratonløype. Arrangøren mener den er flatest i verden. Andreplassen gikk til kenyaneren Barnabas Kiptum som kom inn til 2:05:05. Etter disse ble det et oppgjør om den siste pallplassen inn mot mål mellom de to etioperne Regasa Bejiga og Workneh Tesfa Tiruneh. Regasa hadde det lille ekstra til spurten som trengtes.

Kvinneklassen ble vunnet av en debutant på distansen, Juliet Chekwel fra Uganda, som har en lang løpskarriere med gode tider på alt fra 800 meter til halvmaraton, men hun har ikke noen registrerte resultater på helmaraton, så dette var jo en meget god debut av 30-åringen. På de neste pallplassene fulgte her Gada Bontu og Sifan Melaku, begge fra Etiopia.

Svenske SVT Sport melder om at det ble ny svensk rekord av Mustafa Mohamed. I Sevilla sprang 40-åringen inn på tiden 2.10,04 som er under det svenske OL-kravet.

Mustafa Mohamed ble totalt nummer 21 i løpet i Sevilla og han forbedret sin syv år gamle personlige rekord, skriver Svenska friidrottsförbundet.

Danske Thijs Nijhuis løp inn til den gode tiden 2:10:57 som er innenfor det danske OL-kravet.

Kondis skal prøve å komme tilbake til de norske prestasjonene i Sevilla Marathon.

3 beste kvinner Sevilla Marathon

1 Juliet Chekwel Uganda 02:23:13 2 Gada Bontu Etiopia 02:23:39 3 Sifan Melaku Etiopia 02:23:49

3 beste menn Sevilla Marathon

1 Mekant Ayenew Gebre Etiopia 02:04:46 2 Barnabas Kiptum Kenya 02:05:05 3 Regasa Bejiga Etiopia 02:06:24

2018: Runa Skrove Falch løp på 2.37.53 i Sevilla

2014: Marthe Katrine Myhre satte pers og ble nr. 3 i Sevilla Marathon