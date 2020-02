Langrennskonkurransene ble avsluttet med stafetter for både jenter og gutter i et strålende vær søndag. Lørdagens sprintkonkurranse ble preget av regnvær, og arrangørene måtte ty til salting av løypa etter prologene for å sikre gode forhold.

Her sørget Petter Solhaug Sæter fra Os IL for eneste langrennseier for Hedmark Skikrets. Andrea Sæther Verdenius fra Tolga IL og Aurora Gaarder Strand fra Strandbygda IL stod for de beste prestasjonene av hedmarksjentene på hjemmebane med hver sin 7. plass i hhv. klassisk distanse og sprint fristil.