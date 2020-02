Pressemelding fra Norges Friidrettsforbund:



Norges Friidrettsforbund og Ragn-Sells AS har inngått en toårig avtale som gjør sistnevnte til en av forbundets hovedsponsorer.

- På samme måte som vi jobber for en renere idrett jobber Ragn-Sells for en renere verden. Og det er et område der også vi har lyst til å bidra, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF.

- Det at vi sammen kan jobbe for å øke kunnskapen og forsterke tiltak innen miljø og bærekraft i hele friidrettsorganisasjonen, og ha som mål å gjøre NFIF til det ledende særforbundet innen miljø og bærekraft, er en utfordring vi ønsker å ta, sier CMO i Ragn-Sells AS, Bente Åsen Sørum.

- Norsk Friidrett har et stort fokus på miljø og klima som gjør at vi ønsker å identifisere oss med friidretten. I tillegg representerer den ikke det utstyrsjaget vi ser i mange andre idretter, og for oss er det viktig at man uavhengig av form og fasong kan finne sin gren.

- Sammen skal vi løfte frem bærekraft, folkehelse og store idrettsprestasjoner på samme arenaer – både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

- Vi har allerede begynt å se på konkrete samarbeidsprosjekter og tenker da primært i retning av prosjekter som kan være med på å knytte folkehelse og Ragn-Sells kjerneområde, gjenvinning og forsøplingsbekjempelse, tettere sammen, sier markedssjef Fredrik Samuelsen i NFIF.

Historiens yngste EM-vinner Jakob Ingebrigtsen synes det er fantastisk at norsk friidrett har fått på plass en spennende og framtidsrettet hovedsponsor med en sterk miljøprofil.

- Med den herlige flyten norsk friidrett er i for tiden, er det strålende at vi nå også går opp i tetgruppa på miljø og bærekraft. Det er der vi liker oss, og det er kult at landslagets utøvere nå skal være gode ambassadører for det viktige arbeidet Ragn-Sells gjør. Vi har jo alle et ansvar og det er bra at friidrettsforbundet går foran som en rollemodell på veien mot å gjøre hele norsk friidrett mer miljøvennlig. Vi utøvere gleder oss til å gjøre vårt, fastslår Jakob Ingebrigtsen.