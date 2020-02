Stevnet i Ultsteinvik ble arrangert på 24-årsdagen til vår dobbelte verdensmester på 400 meter hekk, som bidro med seier på 400 meter flatt. På stevnet fikk også Warholm utdelt "Friidrettens Utøverpris" for 2019, der også Henrik og Jakob Ingebrigtsen var blant de fem nominerte. Se pressemelding HER.



Dagens lengste løpsøvelser var 800 meter for kvinner og 1500 meter for menn.

Hedda Hynne seiret på 800 meter

På 800 meter var det ventet at spesielt Latviske Liga Valvere ville gi Hedda Hynne hard kamp om seieren. Valvere har en utndørspers på 2:00,00, 13 hundredeler svakere enn Hynnes pers fra 2016.

Den ungarske haren ga seg etter 500 meter, og som ventet var det Valvere som trakk opp farten med Hynne og belgiske Renee Eykens rett bak. Med drøyt 100 meter igjen løp Hynne forbi Valvere og fikk indre bane gjennom siste sving. Med en bra avslutning holdt hun fint unna til seier, mens Valvere også ble passert av Eykens på oppløpet.



Tiden 2:03,53 er helt godkjent innendørs, selv om Hedda Hynne har en innendørspers på 2:01,55 fra tre år tilbake. Når hun i tillegg slår to så sterke løpere må det sies å ha vært en vekldig bra dag på jobben.



Resultater 800 meter kvinner:

1 Hedda Hynne NOR 2,03,53 2 Renee Eykens BEL 2,03,74 3 Liga Valvere LAT 2,03,98 4 Amalie Sæten NOR 2,07,50 5 Solveig Hernandez Vråle NOR 2,13,19 Bianka Keri HUN DNF



Imponerende løp av Moa Abounnachat Bollerød

På herrenes 1500 meter manglet de største norske stjernene. Hjemmehåpet Ådne Andersen (4. plass i NM 2019) og Moa Bollerød fra Sem IF skulle forsvare de norske fargene, og 18-åringen Bollerød imponerte med en fin 3. plass på solid ny innendørspers.

Bollerøds tid, 3:47,47 er over 7 sekunder raskere enn han løp i samme stevne i fjor, og bare 56 hundredels sekund bak utendørspersen fra Bislett Games. I 2019 var det bare to blad Ingebrigtsen av norske løpere som løp fortere innendørs på 1500 meter. I år har Narve Gilje Nordås (3:45,03) og Marius Vedvik (3:47,19) løpt raskere da de ble 1 og 5 i Nordenkampen for tre uker siden - og Filip Ingebrigtsen med 3:36,02.

Det var altså et flott løp av junioren fra Melsomvik i Vestfold, som med dette løpet klarte kravet til U20-VM. Italienske Enrico Riccobon (25) vant løpet på 3:46,11. Han har utendørs 800 pers på 1:48,10 og 1500 pers på 3:42,14.



Resultater 1500 meter menn:

1 Enrico Riccobon ITA 3,46,11 2 Robin Van Riel NED 3,47,18 3 Moa Bollerød NOR 3,47,47 4 Ugis Jocis LAT 3,48,34 5 Balazs Vindics HUN 3,50,06 6 Ådne Andersen NOR 3,54,14 Mounir Akbache FRA DNF



Moa Bollerød med nr 346 i NM 1500 meter U20 i 2019. Her vinner han det ene kvalifiseringsheatet, dagens etter ble det sølv i finalen. (Foto: Arne Dag Myking)



