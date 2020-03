NB! BILDEGALLERIET OPPDATERES NÅ FORTLØPENDE!

(Alle foto: Jan Erik Bakken)

Målområdet i årets Moraløp ved Vestlund i Fiskviklia, ca. 5 km sør for Fagertun skole. (Foto: Jan Erik Bakken)

Det var skapt føre på de første og siste bratte kilometerne, men oppe på Morakjølen var det kaldt tørrføre, vindstille og sol. Ren idyllisk vinterstemning som vi ikke har blitt bortskjemt med denne vinteren! Løypene var helt perfekte i høyden, men pga. for litt lite snø i Rendalen var det ikke forsvarlig å slippe løperne helt ned til det vanlige målstedet ved ved Fagertun skole på Åkre. Løypa ble derfor redusert til 22 km, noe som nok kom litt overraskende på flere av løperne som var forberedt på 27 km.



Det var vel 200 løpere som tok aktivt del i jubileumsarrangementet. 43 aktive stilte i turklassene hvor det i anledning 80-årsjubiléet var full premiering. I tillegg gikk 17 trimmere på tid og 127 trimmere hele distansen uten tidtaking mens 25 barn deltok i Minimora i målområdet. Morakomitéen hadde laget et verdig 80-årsjubileum med god premiering, historiske tilbakeblikk og utdeling av hederspris.



Føret og profilen tilsa at staking på blanke ski ikke var så aktuelt som vanlig i turrenn. Ragnhild Bolstad fra Åslia Skilag lot seg ikke skremme av utfordringen og staket inn til en klar seier blant kvinnene på 1.16.55 som var nesten tre minutter raskere enn junioren Ida Vang fra Tynset IF med Ingunn Andreassen fra Atna IL på en klar 3. plass. Ragnhild Bolstad og Ida Vang ble dermed årets kretsmestere på langdistanse i Hedmark Skikrets i hhv. senior- og juniorklassen.

Ragnhld Bolstad i den siste bakken ned mot mål ved Vestlund i Fiskiviklia. Foto: Jan Erik Bakken)

John Christian Deighan Hanssen fra Asker Skiklubb har hatt monopol på Moraseire de siste sju årene, men måtte gi det fra seg i jubileumsrennet. Lokalkjente Jan Christian Kjærnli fra Rendalen IL var nok best forberedt på den nye målgangen i Fiskviklia og lurte seg det nødvendige sekundet foran utfordreren Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda IL etter 1.05.06. De tok også hvert sitt gull i årets KM-langdistanse, i hhv. junior- og seniorklassen. Morakongen John Christian Deighan Hanssen var 3. mann i mål minutter etter.

Jan Christian Kjærnli har avgjort duellen med Magnus Torp Antonsen rett før målstreken. (Foto: Jan Erik Bakken)

Moraløpets nettsider

Stor-Elvdal Skiklubbs facebookside

Samleside for Moraløpet