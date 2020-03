Vasaloppet, rennet det var omtrent umulig for nordmenn å vinne, har de seneste årene vært rennet der det alltid er en nordmann som vinner.

Eliassen vant, Hoelgaard på pallen for 5. år på rad

Da Petter Eliassen staket inn til seier i dagens renn var det åttende år på rad med norsk seier. ​Eliassen tok sin andre seier i Vasaloppet, han vant også i 2015. De siste to milene hadde han og Stian Hoelgaard byttet på å dra, alene i tet under svært vanskelige forhold med masse løssnø. For Hoelgaard ble det nok en gang "nesten", etter at han de fire foregående årene hadde gått inn til 2, 3, 3, og 2. plass. Ikke rart at han gjemte ansiktet i hendene etter å ha tapt spurten nok en gang.



- Jeg er virkelig glad for denne seieren. Jeg prøvde å ligge bak så lenge som mulig for å komme med en ekstra sterk finish, sa Eliassen, som avgjorde på de siste meterne mot mål.



- De siste 40 kilometerne var harde. Petter og jeg jobbet hardt sammen, men spurten var ikke bra nok for meg, sa Hoelgaard.





Petter Eliassen jubler for sin andre seier i Vasaloppet. (Foto: Magnus Östh)



Det ble mye norsk i toppen, med Torleif Syrstad og Tord Asle Gjerdalen på 3. og 4. plass. Firedobbelt norsk altså, og 7 mann i topp 10, 14 mann i topp 26. Superveteran Anders Aukland (H45) imponerte med en 8. plass totalt og 4. best av løperne til Team Ragde Eiendom. Da Aukland vant i 2004 var Ole Ellefsæter i 1971 den eneste nordmannen som hadde vunnet tidligere.



Arrangørene hadde gjort en kjempejobb med å preparere hele traséen, og sporene var flotte, helt til snøen lavet ned natten før rennet og mens rennet pågikk. Det var løst med mye snø i løypene, og sjelden mer enn ett eller to spor i bruk. Stort sett lå løperne på en lang lang rekke. Dette var tredje året på rad med vinnertider over 4:20, løyperekorden er 3:38:41 (Jörgen Brinck 2012).





Fra starten i snøvær og løssnø. (Foto: Vasaloppet)



De raskeste i herreklassen:



Sammenlagt i Visma Ski Classics leder fortsatt Andreas Nygaard selv om han i Vasaloppet måtte nøye seg med spurtseier i "hovedfeltet" og 6. plass. Det er femdobbelt norsk i sammendraget.



Lina Korsgren suveren i kvinneklassen

I kvinneklassen åpnet svenske Lina Korsgren hardt, og fikk tidlig en stor like til konkurrentene, men før halvveis i Evertsberg var Britta Johansson Norgren kommet opp til Lina. Allerede i bakkene mot Oxberg viste Lina at hun var klart sterkest, og de siste tre milene økte hun avstanden hele veien og vant med imponerende 6:09 foran Britta. Lina vant også i 2018, mens Britta vant i 2017 og 2019.



- Jeg var overrasket over hvor god start jeg fikk på rennet. Da jeg senere fikk en luke til Britta forsto jeg at dette var min dag, sa Korsgren etter rennet.

Hun satte rekord med tanke på totalplassering, på en imponerende 57. plass.

- Det var godt å vise at vi jenter også er sterke, sa Lina.



- Det var ingen perfekt dag for meg, og Lina var veldig stert, sa Johansson Norgren

- Jeg følte meg bra fram til Evertsberg (halvveis), men deretter hadde jeg en stor downperiode.



De norske løperne var aldri med i tetkampen, men vi fikk fire løpere i topp 10 med Kari Vikhagen Gjeitnes som best på en 5. plass. Hun avsluttet sterkere enn Lina Korsgren, og var til slutt bare fire miutter etter Britta og 2 minutter fra pallen. Astrid Øyre Slind var beste norske på 4-5. plass de første 3 milene,men hun brøt rennet halvveis. Nest beste norske ble Laila Kveli som spurtbeseiret Thea Kroken Murud i kampen om 6. plassen.





Lina Korsgren og kransmasen etter Lina's andre seier i Vasaloppet. (Foto: Magnus Östh)​



De raskeste i kvinneklassen:



Sammenlagt i Visma Ski Classics økte Britta Johansson Norgren forspranget til Kari Vikhagen Gjeitnes på 2. plass. Astrid Øyre Slind beholder 5. plassen selv om hun ikke kom til mål denne gangen.



