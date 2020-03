Arrangøren av Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP - løpeklubben SD Correcaminos og Valencia bystyre - lanserer i år igjen et sportsforbedringsprogram for å trekke toppidrettsutøvere fra hele verden til løpet. Programmet heter nå "MyBest42" (tidligere "Personal Best" - programmet).

Åpent for menn sub 2:20 / 1:06 / 30:15

og kvinner sub 2:45 / 1:17 / 35:30

"MyBest42" er åpent for enhver idrettsutøver med en tid under 2:20 på maraton, 1:06 på halvmaraton og 30:15 på 10 km i herreklassen. I kvinneklassen må tiden være under 2:45, 1:17 og 35:30.



Arrangørene skriver at de ikke akseptere løpere som har blitt utestengt for en overtredelse som er vurdert av World Athletics, WADA eller AESPAD som alvorlige eller veldig alvorlige, uavhengig av når utestengelsen ble iverksatt eller om den nå er utløpt. Dette handler nok primært om dopingovertredelser.



Når søknaden er godkjent, vil idrettsutøvere dra nytte av tilbud som startnummer i eliteklassen, transport, massasje, spesielle forfriskninger, avslapnings- og psykologiske forberedelsesaktiviteter, tekniske møter og andre fordeler for løpet som går 6. desember 2020.



I den siste utgaven av Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP deltok ikke færre enn 64 utøvere fra 20 nasjoner i programmet for å slå sine beste tider. Av disse ble 17 menn og 10 kvinner premiert. Premiene utgjorde 67.000 euro. Spania og Storbritannia var nasjonene som vant flest premier (7), etterfulgt av Frankrike og Sverige (2).



De utøverne som ønsker å være med på dette programmet, må sende en e-post til mybest42@maratonvalencia.com mellom 1. mars og 31. april 2020.



Løpet i desember 2020 er allerede utsolgt, men det gjelder ikke de som kommer med i "MyBest42"



Mange norske er gode nok til å søke

Vi har sett på antall norske som har løpt fort nok i 2019 og 2020 til å søke på deltagelse i programmet.

Maraton:

4 menn og 4 kvinner løp på tider under 2:20 / 2:45 i fjor.



Halvmaraton:

8 menn og 7 kvinner løp på tider under 1:06 / 1:17 i fjor.

5 menn og 2 kvinner har klart det samme i år.

Totalt 11 menn og 8 kvinner

I tillegg har tre løpere løpt akkurat på kravet eller 1+2 sekunder over.



10 km:

22 menn og 18 kvinner løp på tider under 30:15 / 35:30 i fjor.

I tillegg har to løpere løpt akkurat på kravet eller 1 sekund over.



Andreas Myhre Sjurset fra SK Vidar er en av de som løp maraton på under 2:20 i fjor (2:16:37) halvmaraton på under 1:06 (1:05:38 og nesten under 30:15 på 10 km ()30:16).. Bildet er fra Lørenskogløpet 2018. (Foto:Olav Engen)