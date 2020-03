Ida hadde før løpet på skuddårsdagen 9.49.91 som innendørspers fra i fjor, mens persen på 3000 m utendørs ble satt så tidlig som i 2012 da hun som 16-åring vant UM i Ravnanger på 9.46.68. Ikke rart Ida postet følgende gladmelding på sin Instagram-konto etter løpet:



"Last weekend was a little bit of magic and a whole lot of fun. Just like a conference championship should be. Came away with 3 conference titles and a team win. And I finally succeeded in something I've attempted the last 8(!) years: to break my old 3k PR (man that was about time). The picture pretty much sums up how great this all felt."



Ida som løper for U-Mary, The University of Mary, vant i tillegg både 1 mile og 5000 m i stevnet, Northern Sun Indoor Track & Field Championships og ble etter helgas prestasjoner kåret til "Women's NCAA Division II Indoor Track Athlete of the Week" for 3. gang denne sesongen!



Tre uker tidligere perset hun og med 15 sekunder (!) på 1 mile da hun løp på 4.48.34 og vant Bison Open i North Dakota 8. februar. Tidligere i innendørssesongen har hun gjort 16,14 på 5000 som fortsatt er beste innendørstid i Div.II.



Ida på veg til ny personlig rekord og seier på 1 mile i Bison Open 9. februar. (Foto fra UMarys Instagramkonto)

Nationals innendørs går 13.-15.mars og hvis alt klaffer så er jenta fra Narbuvoll i Os i Østerdalen en av favorittene på 5000 og da kan det bli norsk innendørsrekord. Den tilhører for øvrig Siri Merete Alfheim fra IL Norna-Salhus og ble satt helt tilbake i 2002 og lyder på 16.12.28.



Historikk Ida Meli Narbuvoll