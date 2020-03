HelteRennet som arrangeres av IL Dyre Vaa består av mer enn HelteRennet på 42 km. Det er også HalvHelten, UngdomsHelten, Helten 9-12, BarneHelten og TrimHelten. Det var litt mindre deltagelse enn i fjor da 978 fullførte en av distansene, men årets 931 fullførende gjør likevel dette til et av Norges største skirenn.





Full fart ut fra start i UngdomsHelten. (Arrangørfoto)

Team Telemark stilte med topplag i HelteRennet og vant tredobbelt i herreklassen og dobbelt i kvinneklassen. Amalie Honerud Olsen og Hanna Kristine Larsen var klart raskest i kvinneklassen, mens Mikael Gunnulfsen og Henrik Dønnestad var helt overlegne i herreklassen.



Start første pulje på 42 km:





De raskeste i HelteRennet 2020:

Kvinner 42 km (60 fullførte): 1 Amalie Honerud OLSEN Mjøndalen IF / Team Telemark K20-24 2:28:48 2 Hanna Kristine LARSEN HJARTDAL K20-24 2:31:33 3 Anita Kildahl Asker Skiklubb K45-49 2:41:49 4 Kirsten Lien Røldal IL K45-49 2:51:00 5 Sidsel Skjaeggestad Mohn KONGSBERG K55-59 2:51:49 6 Inger Anne Lofthus Høydalsmo IL / Rafnes BIL K55-59 2:55:18 7 Inger Synnøve Liset Ivrig, IL K50-54 2:55:52 8 Katrine Sør-Reime Røldal IL K35-39 2:58:45 9 Nora Johansen Hisøy Orienteringsklubb K40-44 2:59:59 10 Henriette Albon Varegg Fleridrett / Albon Racing K25-29 3:03:14 Menn 42 km (438 fullførte): 1 Mikael GUNNULFSEN Ørn, IF / Team Telemark M25-29 1:54:55 2 Henrik DØNNESTAD Gulset IF / Team Telemark M20-24 1:54:56 3 Kristoffer Liset Ivrig, IL / Team Telemark M20-24 2:01:36 4 Runar Skaug MATHISEN Vinje IL / Team Parkettpartner Sjusjøen M25-29 2:01:41 5 Ulrik Måbø Hamar Skiklubb / Grenland Ski M20-24 2:04:48 6 Olav Vestøl Vegårshei IL / Team Driv Trening M25-29 2:04:52 7 Thomas ØDEGAARDEN Stathelle og Omegn IL / Team Xpnd M20-24 2:05:26 8 Sivert KNOTTEN Runar, IL / Team Telemark M20-24 2:06:28 9 Roy-Arne Tollefsen Kongsberg IF M35-39 2:08:26 10 Vemund Jensen Bærum Kajakklubb M20-24 2:09:17 11 Knut Halvor ERIKSTEIN Vinje IL M25-29 2:09:18 12 Øyvind Røgenes Suldal IL M30-34 2:11:40 13 Erik Fresvik Røldal IL M25-29 2:12:16 14 Skjalg Espeland Jondal IL M20-24 2:13:09 15 Fridtjof Wedum Follebu Skiklubb / Team Driv Trening M25-29 2:14:27 16 Sjur Strand Oppebøen Team Fleischer Finans M35-39 2:16:21 17 Morten Andreas Løchen Hemsedal IL / Team Krik O2 M30-34 2:16:25 18 Thomas Haugen Siljan IL / Team SEB M30-34 2:16:32 19 Lars Olav Kåsa Gulset IF / Grendland ski M16-17 2:16:44 20 Per Rune Omfjord Oddersjaa SSK M45-49 2:16:52

ALLE RESULTATER ALLE DISTANSER





Daniel Straum og Olav Tveiten var to av nesten 500 som fullfrte 42-kilometeren. (Arrangørfoto)



- Vi våknet til -21,5 grader ved Rukkemo i dag tidlig. Utover dagen steg sola og gradene i takt med deltakere som meldte sin anksomt til Raulandshallen for å gå Helterennet, skriver arrangøren i en pressemelding etter rennet.

- Løypene var knallgode og kjørt opp kvelden før av drevne løypekjørere som gjennom hele vinteren holder langrennsløypene og nedfartene ved skirennene på Rauland åpne. Det er på bakgrunn av godt samarbeid aktørene imellom, og de 200 frivillige vi kan levere et så kvalitetmessig høyt arrangement, skriver arrangøren Dyre Vaa.

11 Fallskjermjegere fra British Paratroopers fra Liverpool var også tilstede i år for å markere 75-års dagene for Tungtvannsaksjonen. Spesielt er det at traséen for Helterennet passerer Syrebekk, hvor dramatiske hendelser under krigen fant sted. Krigsheltene møtte skiheltene og hilste de avgårde både ved start og velkommen i mål. De delte også ut premier til alle barneheltene.

Fredagskveld ble over 100 fremmøte underholdt av foredragsholder Thor Gotaas. Med humoristisk blikk og skarpe fakta tok han tilhørerne tilbake i skisportens historie. Rett før foredraget inviterte Team telemark alle ungdommer til teknikk-kurs på idrettsarenaen. Der fikk flere ungdommer terpet teknikk før den store dagen, og et spennende møte med eliteløperne de skulle se suse forbi seg neste dag.

Sprek fylkesordfører Terje Riis-Johansen

En spent fylkesordfører Terje Riis-Johansen hadde tatt med seg kona og de skulle gå 42 km i Helterennet for første gang. -Jeg lurer på om jeg har tatt meg litt vann over hodet, ler Riis-Johansen før start, men ser opp mot sola og tror det flotte været vil hjelpe ham på god vei gjennom løypa.

I resultatlista ser vi at han klarte seg bra og kom i mål på 4:31:03, men han måtte se seg grundig slått av kona Anna Birgitte som fullførte på 3:48:42.



Riis-Johansen ble høsten 2019 den første fylkesordføreren i det sammenslåtte fylket Vestfold og Telemark. Han var landbruks- og matminister 2005–2008 og olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs andre regjering 2008–2011. Han var fylkesordfører i Telemark 2011-2015. (Kilde: Wikipedia)



TelemarksHelten hjemmeside (HelteRennet er første del av HelteTrippeen som også omfatter HelteLøpet og HelteRittet)

Facebook





Kristina var en av de unge som deltok i Barnehelten. (Arrangørfoto)





Tidlig krøkes.... Marius med ski, staver og smokk i BarneHelten. (Arrangørfoto)