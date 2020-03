Den danske ultraløperen Jesper Kenn Olsen ble for alvor kjent da han 1. januar 2004 la ut på en 22 måneders lang løpetur rundt jorda - fra vest til øst. Turen ble på 26 232 km og resulterte også i at han ga ut boka "Verden rundt i løb".



I juli 2008 la han ut på en ny tur rundt jorda, men denne gangen fra nord til syd. Da han i mars 2010 kom til Cape Town hadde han tilbakelagt 21 449 km. Løpeturen tilbake, fra syd til nord gjennom amerika, måtte han på grunn av sykdom utsette til 1. januar 2011, men fullførte turen i juli 2012.



Løp alene, men virtuelt sammen med andre

I disse korona-tider, hvor stort sett alt av både nasjonale og internasjonale løpsarrangement er avlyst i nær framtid, inviterer nå Jesper Kenn Olsen til et virtuelt mosjonsløp. Løpet er åpent for alle - uansett om du løper 5 eller 60 km på 6 timer. Løpet arrangeres 26. april, er gratis og man måler tid og distanse selv.



Påmelding skjer på Jesper Kenn Olsen sin facebook-side hvor han også skriver følgende om løpet:



Corona-løb 2020 - Et sikkert løb!



Mange har sikkert fået aflyst løb; både marathonløb og kortere el. længere løb. I min ultratræningsgruppe har jeg lavet et lille arrangement søn. d.26 april, så der alligevel er et positivt mål at se frem til.



Men mange andre derude mangler måske også et mål med træningen nu hvor både storbymarathon, nordisk cup i Kbh mv. er aflyst eller flyttet til efteråret.



Derfor: ALLE der er interesseret er indbudt til "Corona-løb 2020" d.26-4 kl.12.



Der er selv-timing og så skriver man ind med distancen efter kl.18 på dagen. Opmål med gps eller løb på omgange du kender længden på.



Det koster gratis' og er sikkert: du løber alene - men virtuelt sammen med alle os andre; jeg videotransmiterer lidt på dagen fra løbeturen.



Hvis du er interesseret - uanset hvem du er eller om du kan løbe 5km eller 60km på 6timer - så skriv HER m. en kommentar :-)



Der er 42dage at træne i. Så har vi et sundt og positivt mål mens vi venter på, at virus-situationen bliver bedre!



MVH & God Træning og Håber alt vel derude hos jer alle!





Fem halvmaraton på syv dager

Også i Norge dukker det nå opp virtuelle utfordringer på sosiale medier. Deriblant å løpe fem halvmaraton på syv dager. Dette skjer i løpet av førtkommende uke. Det føres ikke resultatliste, men er ment som et arrangement for å motivere til litt ekstra trening.



Initiativtaker Einar Cyvin skriver følgende om arrangementet:



Løp fem GPS-målte halvmaraton eller maraton på en uke. Om du løper alle på en dag eller fordeler dem utover uka er likegyldig.



Tredemølleløp er greit, men må da dokumenteres med bilde av display eller økta målt med footpod eller lignende.



Du kan også lage din egen utfordring. For eksempel fem tikilometre på fem dager eller noe. Det viktigste er at det er noe ekstra for deg. I år i disse karantenetider åpner jeg også for andre idrettsgrener, men det må innebære fysisk aktivitet. Netflix-maraton godtas ikke. 😉



Rapporter økter fortløpende her i arrangementet. Bruk gjerne hashtaggen #5halvmaratonpåenuke om du i tillegg poster andre steder.



Det blir ikke ført resultatlister. Arrangementet er kun opprettet for å motivere for litt ekstra trening nå når det aller meste av konkurranser er utsatt eller kansellert på ubestemt tid.







Rundt jorda to ganger: Jesper Kenn Olsen har løpt rundt jorda to ganger. I 2004-05 fra vest til øst, mens han i 2008 la ut på en tur fra nord til syd og tilbake. Her nøyer han seg med "kortdistansen" Bislett 24 timers i 2006. (Foto: Bjørn Johannessen)