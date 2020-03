Jan Kristian Haugnæss (42) har fått sansen for seige utfordringer. Norges lengste skirenn, det 135 km lange Pendlerrennet fra Gjøvik til Holmenkollen og verdens lengste skirenn, Nordenskiöldsloppet på 220 km, er de to lengste på merittlista på ski. I tilleggg er Offroad Finnmark (700 km) og "everesting" (høydemeter tilsvarende Mount Everest på 24 timer) et par av manndomsprøvene som er gjennomført på sykkelsetet. Nå er det 4xbirken24 som står for tur, en idé som dukket opp da han gikk TurBirken sammen med sin aktive far, Jan Haugnæs (76), i fjor.



Jan Kristian debuterte i Birken i 2010 på over fem timer og har gått hvert år siden med nye mål. Den gangen var ambisjonen bare å komme til mål, noe han ønsker å gjenskape nå 10 år etter. Forutsetningene er helt annerledes, men målsettingen er den sammen: Bare" å komme til mål!



Jan Kristians passerer Sjusjøen i sin skidebut i voksen alder. (Foto fra 4xBirken24's facbookside)

Selv om det ble "dobbelt-Birken" i fjor, blir 216 km (maginalt kortere enn Nordenskiöldsloppet) en helt annen prøvelse. Opplegget er å starte fra Lillehammer fredag og avslutte med den ordinære Birken fra Rena til Lillehammer lørdag formiddag. Selv tror han at den tøffeste fasen blir "runding halvveis" på Lillehammer natt til lørdag for å ta fatt på den tredje turen.



I forbindelse med prosjektet ønsker seigmannen fra Trysil å samle inn penger til Ida Eides Minnefond. Stiftelsen har til formål å redde liv, både i og utenfor idretten, ved å:

øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i norsk topp- og breddeidrett;

bidra til synergieffekter, kunnskap og bevissthet om førstehjelp og hjertestartere, herunder holde kurs i førstehjelp, øke tilgangen til flere hjertestartere mv.;

påvirke beslutningstakere til økt bevissthet rundt hjertehelse i idretten; og

bidra til økt fokus og forskning på skjulte hjertefeil. Ønsker du å støtte innsamling til Ida Eides minnefond gjør det via facebookside til 4xbirken24.