Pan Shancu ble lei av å sitte i ro da han måtte holde seg innendørs i flere uker. Dermed laga han seg en runde rundt to bord i den vesle stua si. Ifølge hans egne beregninger tilbakela han 50 km i den ca. 8 m lange runden med en snittfart på 5.46 per km. Det må kunne sies å være bra i det som helt klart ikke kan defineres som ei rekordløype.



- Jeg har ikke vært ute på mange dager, og i dag kunne jeg ikke holde ut å sitte i ro lenger. En runde er på ca. 8 m, og jeg løp 50 km på 4.48.44. Ble gjennomsvett og føler meg veldig bra, skrev 44-åringen på sosiale media, ifølge The Gueardian.



Euronews rapporterer på sin side at han løp 66 kilometer på seks timer og 41 minutter. Om det var et annet løp en annen dag, eller om det er vandrehistorien som bare blir bedre og bedre, vites ikke. Men historien om Pan Shancu minner oss uansett på at det er viktig å gjøre det beste ut av selv en vanskelig situasjonen. Er en oppfinnsom og tøff i hodet, kan en få trent sjøl om de ytre forholda ikke akkurat ligger vel til rette.





Youtube-video av Pan Shancu mens han løper og gjør andre øvelser i leiligheten.