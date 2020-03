Det var en god gjeng med løpere som kunne samles på toppen av Fløyen etter det tredje løpet i denne sesongen. I en tid der mange idrettsarrangement avlyses på grunn av frykt for virussmitte var kanskje dette ikke så selvsagt, men arrangøren hadde tatt et grep for å unngå tette forsamlinger ved å utvide starttidsrommet for enkeltstartene. Men felles start og felles bilde på toppen tok man sjansen på. Det var så skyfritt at vi fikk tatt bilde av løperne med utsikten fra Fløyen i bakgrunnen, og det kunne vi ikke motstå.

Igjen var det Thea Knutsen som kunne stemple seg inn som beste kvinne på toppen, hun har nå vunnet alle de tre løpene og det ser ikke så lett ut å utfordre henne her heller. Det var Caroline Christie, også hun Vareggløper, som kom nærmest Thea. Jill Terserus på tredjeplass.

I herreklassen var det en debutant som denne gangen var det raskeste opp til utsiktspunktet ved siden av Fløibanens endestopp, Brynjel Furnes Berland fra Ask Friidrett fikk stemplet seg inn 5 sekunder før Kristoff Bjørn Simon, Helge Simmenes rett bak der igjen. Her var dog ikke vinnerne av de to foregående løpene på startstreken denne gangen.

Nå kan vi se frem til finalen i Fløyenkarusellen onsdag den 25. mars.

Alle resultater fra Fløyenkarusellen løp 3



Thea Knutsen har vært den suverene vinner av alle de tre løpene i Fløyenkarusellen. Her er hun sammen med en av de yngre Vareggløperne, Nora Schilbred-Eriksen.

Resultatliste Kvinner Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Knutsen,Thea Varegg 12:39 +00:00 2 Christie,Caroline Varegg - Fjellgeitene 13:31 +00:52 3 Terserus,Jill Bergen Kommune B.i.l 14:54 +02:15 4 Espedal,Heidi Løvstien Parkrun 15:08 +02:29 5 Sommer,Nancy Varegg - Fjellgeitene 15:34 +02:55 6 Matthey,Sunniva Varegg 15:46 +03:07 7 Aanesen,Margrethe Uten Klubb 16:33 +03:54 Åkernes,Kari Magrete Bergen Kommune 16:33 +03:54 9 Knudtzon,Ulrikke Varegg 16:35 +03:56 10 Schilbred-Eriksen,Nora Varegg 16:51 +04:12 11 Ersland,Anna Hsi/fjellrypene/fri Il 16:56 +04:17 12 Aas,Ina Uten Klubb 17:32 +04:53 13 Vik,Toril S. Varegg 17:54 +05:15 14 Herland,Tone Opptur Motbakkeklubb 18:13 +05:34 15 Knardal,Solgunn E. Varegg - Fjellgeitene 18:19 +05:40 16 Morvik,Bente Varegg 18:43 +06:04 17 Fagerheim, Mette Varegg 18:48 +06:09 18 Sæterlid,Linda Uten Klubb 19:10 +06:31 19 Tolleshaug,Monica Løperjenter I Bergen 20:49 +08:10 20 Orstein,Astri Hsi 20:58 +08:19 21 Rikstad,Beate Telesport Bergen 21:01 +08:22 22 Kallestad,Marianne Uten Klubb 21:15 +08:36 23 Olsen,Gunn-Kristin Løperjentene 24:23 +11:44 NC Myrmo,Ann Helen Fjellgeitene



Brynjel Furnes Berland fra Ask Friidrett debuterte i Fløyenkarusellen med å vinne herreklassen.

Resultatliste Menn Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Berland,Brynjel Furnes Ask Friidrett 11:14 +00:00 2 Simon,Kristoff Bjørn Bukkene Bruse På Gang Igjen 11:19 +00:05 3 Simmenes,Helge Uten Klubb 11:30 +00:16 4 Andresen,Trygve Varegg - Fjellgeitene 11:36 +00:22 5 Dolva,Benjamin Uten Klubb 11:53 +00:39 6 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 12:02 +00:48 7 Kalchev,Angel Varegg - Fjellgeitene 12:21 +01:07 8 Yndestad,Stian Fjellgeitene 12:30 +01:16 9 Klanderud,Tore Varegg - Fjellgeitene 12:32 +01:18 10 Øygarden,Gjermund Fjellgeitene 12:56 +01:42 11 Thomassen,Pål Varegg - Fjellgeitene 13:00 +01:46 12 Andersen,Jonny Team Karlsmarka 13:18 +02:04 13 Sørhøy,Frode Fjellgeitene 13:29 +02:15 14 Valestrand,Kasper Varegg 13:46 +02:32 15 Teige,Roar Varegg 13:52 +02:38 16 Oen,Knut Varegg - Fjellgeitene 13:55 +02:41 17 Eriksen,Chris Henrik Sbanken 13:57 +02:43 18 Rasmussen,Sturle Tif Viking 14:31 +03:17 19 Grove,Knut Varegg 14:44 +03:30 20 Gaustad,Tor-Olav Uten Klubb 15:26 +04:12 21 Fondevik,Jan-Ove Uten Klubb 16:01 +04:47 22 Gjervik,Jan-Tore Varegg - Fjellgeitene / Melkesyr 16:03 +04:49 23 York,John Nova Fjellgeitene 16:32 +05:18 24 Morvik,Arvid Varegg 16:43 +05:29



Kristoff Bjørn Simon var i mål kun 5 sekunder etter vinneren. Han startet tidlig i det utvidete starttidsrommet som arrangørene hadde laget. Han kom dermed for brått på for Kondis-fotografen i bakgrunnen. (Foto: Arrangør/John Nova York)



Sterkt løp av Caroline Christie, men det var ikke noe å gjøre med Thea Knutsen. Andreplass.



Utsikt fra Fløyen kan vel ikke bli mer dramatisk enn dette? Lars Engeli er gründer og ansvarlig for løpet. Går under navnet generalgeiten for Fjellgeitene i Varegg.



Helge Simmenes inn til tredje beste tid.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst her.