Den 124. utgaven av Boston Marathon som skulle gått gått mandag 20. april, flyttes til mandag 14. september.



- Av hensyn til folks helse og sikkerhet vil vi følge myndighetenes retningslinjer for å beskytte folk i området. Vi forstår vår rolle, og sammen med våre samarbeidspartnere vi vi gjøre det vi kan for å sikre at alle deltakere, frivillige og tilskuere skal få befinne seg i et trygt miljø, uttalte løpsleder i Boston Athletic Association til løpets heimeside.



London Marathon skulle blitt arrangert for 40. gang søndag 26. april. Datoen blir i stedet søndag 4. oktober, forutsatt at unntakstilstanden vi nå er inne i, går over.



- Verden er i en helt spesiell situasjon på grunn av den globale pandemien med COVID-19, og folkehelsa er alles prioritet. Vi vet hvor skuffende denne nyheten vil være for så mange - for alle løpere som har trent i månedsvis, for de tusener av veldedighetsprosjekter som samler inn penger og for de millionene som hvert år ser på løpet, uttalte løpsleder Hugh Brasher til London Marathons heimeside.



Dermed vil fem Marathon Majors-løp gå på kort tid til høsten:



Boston Marathon - 14. september

Berlin Marathon - 27. september

London Marathon - 4. oktober

Chicago Marathon - 11. oktober

New York City Marathon - 1. november.



Fra før er Paris Marathon utsatt til 17. oktober og Barcelona Marathon til 25. oktober. Rotterdam Marathon er også utsatt, men ny dato er ennå ikke bestemt. Hamburg Marathon melder at årets løp ikke vil gå 18. april, men at de vil forsøke å finne en ny dato seinere på året. Wien Marathon er avlyst, og nytt løp vil ikke bli arrangert før våren 2021.



Hva som vil skje med sommerens store mesterskap er ennå ikke bestemt, men det vil ikke være noen oddsbombe om både OL i Tokyo og EM i Paris vil bli utsatt eller avlyst. Vi går helt klart mot en merkelig løpssesong for både elite og mosjonister, men som de berørte arrangørene uttrykker så tydelig: Liv og helse må settes først.





Forhåpentligvis vil gatene inn til Boston fylles av ivrige løpere 14. september. (Foto: Boston Marathon / Bruce Wodder)