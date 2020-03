Forrige uke innførte helsemyndighetene først forbud mot alle idrettsarrangement med over 500 deltakere. Deretter ble det også et generelt forbud mot all organisert idrettsaktivitet både inne og utendørs. Resten av årets skirenn ble dermed avlyst og langrennssesongen fikk en brå slutt.



Aktivitetsforbudet gjelder foreløpig til 26. mars, men det skal skje utrolig mye i positiv retning om ikke forbudet blir forlenget. Hvor lenge er det imidlertid ingen som vet. Vi lever i en svært usikker tid. Det vi alle skjønner er derimot at 2020 blir et helt usedvanlig år, også på idrettsfronten.



Avlysning, flytting og kollisjon

Som redaktør av terminlista til Kondis satt jeg for en uke siden å la mange mosjonsløp og sykkelritt inn i terminlista for 2020. Dette for at den skulle bli ferdig til påske, slik planen opprinnelig var. Etter hvert som smittesituasjonen utviklet seg måtte jeg ta ut mange arrangement på grunn av avlysninger.



Det hele var en temmelig merkelig situasjon. Vanligvis på denne tiden av året er det stort arbeidspress for å få lagt inn alle arrangement i terminlista før sesongstart. Nå ble plutselig hovedjobben å holde oversikt over alle avlysninger og flyttinger av arrangement.



I første omgang er det vårens løp som er påvirket. Der har det i hovedsak vært avlysninger, men noen har også valgt å flytte arrangementet til høsten i håp om at det er lettere å gjennomføre noe da. Utfordringen med flytting fra vår til høst er selvfølgelig at flere arrangement da skal avvikles over et kortere tidsrom. Flere uheldige kollisjoner vil oppstå. Kampen om deltakerne blir større og noen blir skadelidende.



Vi så eksempel på dette da det tradisjonsrike vårløpet Sentrumsløpet meldte om flytting til høsten. Nærmere bestemt 10. oktober. I så fall vil dette i skrivende stund medføre kollisjon med både Nøklevann Rundt (som i fjor hadde over 1400 deltakere) og Ivar Formos Minneløp. Begge et tradisjonsrike høstløp som arrangeres i Oslo. Kollisjon blir det også med Furumomila, en times kjøring fra Oslo, som i fjor hadde over 1800 deltakere. Og dagen etter arrangeres NM terrengløp i Skien.



Men ingen vet hvordan situasjonen, smittefaren og samfunnet er til sommeren og høsten. Kanskje er det ikke noe lettere å få avviklet arrangement da? Kanskje blir det hele aldri noen problemstilling?



Ingen bladutgave av terminlista i år

Kondis har i årevis utgitt en bladutgave av terminlista. Denne pleier å bli trykket ved påsketider. Men på grunn av alle usikkerhetene og endringene som nå kommer på rekke og rad, er det stor fare for at en papirutgave av terminlista i år vil være feilaktig omtrent før den kommer fra trykkeriet.



Vi i Kondis har derfor besluttet å ikke lage noen bladutgave av terminlista i år.



Terminlista på nett, som har eksistert siden 2002, vil selvfølgelig oppdateres så godt det lar seg gjøre og så fort vi får vite om endringer. Som alltid oppfordrer vi arrangører om å både legge inn og endre sine arrangement når noe oppstår. Nettopp dette vil være viktigere enn noen gang før om vi skal klare å holde oversikt over alt som skjer av endringer denne sesongen.



For hjelp til endringer eller innleggelse av arrangement i terminlista kan dere som arrangør kontakte terminlista@gmail.com eller kondis@kondis.no





