Det er ikke bare mosjonsløpere som får en amputert 2020-sesong. Også eliteutøverne blir ramma av koronapandemien, og for tida er det eneste sikre at det meste er usikkert. IOC og japanerne klamrer seg til håpet om at OL kan gå som normalt fra 24. juli til 9. august. Men det er det mange andre arrangører som har gjort og som nokså fort har måttet innse at det ikke ble som de hadde håpet på.



Mange OL-aktuelle utøvere synes det er rart at IOC fremdeles insisterer på at OL skal gå som normalt. En av dem er den britiske maratonløperen, Lily Partridge, som ifølge Aftenposten skrev følgende på Twitter:



– Nok en gang tar ikke IOC hensyn til utøverne. De prøver bare å gjøre sponsorene fornøyde og fylle sine egne lommer. Mer enn 43 prosent av utøverne har ikke kvalifisert seg og alle kvalifiseringskonkurranser er avlyst eller utsatt. Folk dør bokstavelig talt.



Når det gjelder Diamond League, så har World Athletics foreløpig utsatt de tre første stevnene. Stevnet i Shanghai er flytta fra 9. mai til 13. august, mens det andre stevnet i Kina og stevnet i Doha ikke har fått noen ny dato foreløpig. Ingen av de norske aktuelle utøverne hadde disse tre stevnene på kjøreplanen sin.



Dermed står Stockholm som foreløpig åpningsstevne for Diamond League-serien, 24. mai. Oslo har det femte stevnet, torsdag 11. juni, men Bislett-general Steinar Hoen er forberedt på at det kan bli flytting også av Bislett Games.



– Bislett Games kan som et scenario utsettes til begynnelsen av juli før OL (gitt at OL går som planlagt) eller etter OL i slutten av august. Det er i teorien faktisk mulig å utsette helt til slutten av september, uttaler Steinar Hoen til Dagsavisen og legger til:



– Vi som arrangør må være forberedt på alle disse ulike scenariene og samtidig kunne agere lynraskt om det åpner seg muligheter til å kunne avvikle arrangementet på en gitt dato.



EM i friidrett skal etter planen gå i Paris fra 26. - 30. august. Også det er et arrangement som henger i en stadig tynnere tråd, og det er ennå ikke gjort kjent om det vil bli utsatt eller avlyst dersom det ikke er mulig å arrangere det til fastsatt tid.





EM i Berlin for to år siden var en stor norsk suksess. Mye er uvisst foran denne sesongen som inneholder både OL og EM for eliteløperne. (Foto: Bjørn Johannessen)