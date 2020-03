Vi i Kondis er svært takknemlige for det arbeidet som våre medlemmer gjør for å verve nye medlemmer. Noen overtaler folk i omgangskretsen til å melde seg inn. Andre organiserer Kondisstand på idrettsarrangementer eller blir med oss i Kondis på disse arrangementene, mens andre igjen skriver gode plussaker på nettsidene våre. Hvis noen melder seg inn for å få lesertilgang til sakene, blir den som har skrevet saken registrert som verver.

I januar var det Øistein Røiseland som ble månedens verver etter å ha vervet tre nye medlemmer, mens det var Andreas Grøgaard som ble månedens verver for februar.

– Kan jeg velge helt fritt når jeg skal velge meg løpesko i premie, spurte en svært overrasket Andreas da han fikk høre at han hadde vunnet, og ble utrolig glad da han fikk bekreftet dette.

– Da var ikke valget vanskelig. Jeg forhørte meg hos fagfolkene til Löplabbet, og valgte meg et par Nike Vaporfly Next %. For en løpeskonerd som meg var dette helt optimalt, sier Andreas, og legger til at skoene er en fryd å løpe i.

– De gir en svært god løpsfølelse. Det mest oppsiktsmessige er nok likevel hvor skånsomme de er for muskulaturen. Jeg opplever at beina herdes mindre underveis i øktene og konkurransene, og ikke minst at jeg ikke trenger like mye restitusjon i etterkant. Det har hjulpet meg til å få god kontinuitet i treningen, og å redusere skaderisikoen, sier han.

Andreas innrømmer at premien ga mersmak.

– Det å verve nye medlemmer anser jeg som en vinn-vinn-situasjon. De får tilgang til det Kondis har å by på av fordeler, rabatter, produkter og tjenester, og jeg kan forhåpentligvis utvide løpeskoparken ytterligere, sier han.

Andreas er både skribent i magasinet vårt og ambassadør for Kondis. Det siste innebærer at han kan tilby de som melder seg inn og oppgir hans ambassadørkode 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen. Ønsker du å melde deg inn, får du rabatten på 100 kroner ved å oppgi ambassadørkoden 222.

Har du vervet et medlem, kan du registrere vedkommende her. Du skal da ikke oppgi ambassadørkoden til Andreas. Da blir medlemmet registrert som vervet av ham.



Fornøyd: Andreas Grøgaard er svært godt fornøyd med Nike Vaporfly. Han hadde også et par fra før. Her er fra Chicago Marathon i fjor. (Foto: Marathonphoto)