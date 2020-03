Informasjonsskriv til friidretts-arrangører i Norge



Norges Friidrettsforbund (NFIF) får i disse dager mange henvendelser fra klubber, arrangører og medlemmer angående koronaviruset og hvilke konsekvenser dette har for kommende friidrettsarrangementer i Norge. Vi har stor forståelse for at dere står ovenfor en svært krevende situasjon med utallige nye problemstillinger og potensielt betydelige økonomiske konsekvenser. NFIF følger situasjonen tett, innhenter juridiske råd og har fortløpende dialog med Norges Idrettsforbundet (NIF). Vi må samtidig være ærlige på at vi står i en situasjon som er krevende og utfordrende også for oss, og der vi dessverre ikke sitter med tydelige svar på alle spørsmål og dilemmaer som dukker opp. Vi ønsker imidlertid å komme med litt informasjon og forhåpentligvis noen oppklaringer knyttet til håndtering av arrangementer i nærmeste fremtid.



1. Generell anbefaling fra NFIF

NFIFs klare tilnærming til situasjonen er at liv og helse må komme foran alt. Folkehelseinstituttet og lokale og nasjonale myndigheters anbefalinger og råd er absolutte.



Vi anbefaler for øvrig at alle til enhver tid holder seg oppdatert på NIFs sider vedrørende koronavirus.

Siden oppdateres jevnlig med spørsmål og svar som dukker opp.

2. Vurdering av avlysning/utsettelser

Myndighetene har lagt ned forbud mot alle idrettsarrangementer frem til 26. mars 2020. Dette kravet må alle arrangører forholde seg til. Utover dette vil ikke NFIF komme med noen krav/retningslinjer til avlysning eller utsettelse, da arrangørene står ovenfor svært ulike situasjoner når det gjelder økonomi, størrelse på arrangement, tidspunkt, lokale/tilreisende deltagere osv. Arrangører må selv gjøre en vurdering av om arrangementene bør avlyses eller utsettes. Vi anbefaler at man rådfører seg med lokale helsemyndigheter når det gjelder det helsemessige på hvert arrangementssted. Det er også viktig å informere den lokale friidrettskrets om avlysning, og avklare eventuell ny dato dersom en utsetter arrangementet.

En rekke masseutsettelser av vår- og sommerløp til for eksempel høsten vil kunne by på problemer og utfordringer for andre arrangører. Vi henstiller alle arrangører til å være løsningsorienterte og se gjerne på ulike måter for samarbeid med andre løpsarrangører. Det er mange hensyn som skal tas ved flytting av arrangement.

Vi oppfordrer ellers til å gi god informasjon til deltagerne om hvordan situasjonen vurderes og følges opp videre, og at en eventuell avlysning eller utsettelse varsles i rimelig tid.

3. Forsikring

Alle mosjonsløp med lisens har automatisk arrangørforsikring gjennom Gjensidige. Det er viktig å merke seg at denne ordningen ikke er en avlysningsforsikring . Det er opptil hver enkelt arrangør/klubb å tegne denne typen forsikring.



4. Refusjon av startkontingent/engangslisens

Når det gjelder tilbakebetaling av startkontingent, har det blitt innhentet juridisk vurdering fra Advokatfirma Kleven & Kristensen:

«Dersom et idrettsarrangement må utsettes eller avlyses på grunn av pålegg fattet av myndighetene som følge av Coronaviruset, omfattes dette av force majeure begrepet (forutsatt at arrangøren ikke kunne ha forutsett hendelsen da avtalen med deltaker eller billettkjøper ble inngått). Dette innebærer for eksempel at en deltaker eller en billettkjøper normalt må akseptere at arrangementet utsettes uten å kunne kreve deltakeravgiften eller billettvederlaget refundert.»

«Dersom arrangøren beslutter å avlyse arrangementet som følge av force majeure situasjonen, er det rettslige utgangspunktet at deltakeren eller billettkjøperen har krav på refusjon av deltakeravgiften/billettvederlaget.»

«Dersom arrangøren har fraskrevet seg sitt ansvar gjennom typiske avlysningsklausuler, blir den rettslige problemstillingen om avlysningsklausulen er gyldig (rettslig bindende for deltaker/billettkjøper). Konkret blir spørsmålet om den aktuelle klausulen er rimelig, særlig sett hen til de rettigheter forbrukeren har etter prinsippene i forbrukerkjøpsloven og øvrig lovgivning. Det er derfor nødvendig at arrangørene foretar grundige vurderinger av eventuelle avlysningsklausuler før en beslutning tas.»

Her vil situasjonen altså være ulik for ulike arrangører, og det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Vi oppfatter det imidlertid som trolig at mange arrangører vil være forpliktet til å tilbakebetale startkontingenten. Dersom en har spesifisert i påmeldingsinformasjonen angående force majeure, og hvor mye som blir refundert, vil dette sannsynligvis være gjeldende. Imidlertid kan arrangøren utsette arrangementet og deltagerne vil da ikke ha krav på å få refundert startkontingenten.

Den enkelte arrangør vurderer selv om de vil gi deltagerne et valg om de ønsker å få refundert hele eller deler av startkontingenten eller la innbetalingen komme arrangøren til gode.

Når det gjelder engangslisens som arrangørene krever inn på vegne av Norges Friidrettsforbund, jfr. De Nasjonale bestemmelsene kapittel L, Lisens, har NFIF besluttet å refundere dette til deltageren ved avlysning. Skulle deltager frasi seg refusjon av startkontingent og lisens, vil NFIF i disse utfordrende tider ikke gjøre krav på denne.

For arrangører som bruker automatiske systemer for innbetaling av engangslisens, må arrangørens krav til NFIF for tilbakebetaling gjøres via dette skjemaet

5. Kartlegging av økonomiske konsekvenser

NFIF vil snart sende ut et skjema til alle arrangører der de blir bedt om å synliggjøre sine anslåtte tap som følge av korona-situasjonen. I arbeidet opp mot myndighetene vil det være av særlig betydning at vi kan anslå tapet idretten står ovenfor.

For øvrig ønsker vi i NFIF dere lykke til i det som kan være en vanskelig situasjon, og lover å jobbe for at konsekvensene for idretten vår totalt sett skal bli minst mulig.

Mvh

Norges Friidrettsforbund