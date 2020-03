Kondis har laget oversikt over hvilke løp som var størst, i antall fullførende deltakere, i fjor. Og Holmenkollstafetten var som vanlig det løpet som samlet desidert flest deltakere.



Blant de individuelle løpene var Oslo Maraton, om vi legger sammen alle distansene, det løpet med flest deltakere. Nærmere bestemt 17806 deltakere utenom barneløpet. På 3. plass finner vi Bergen City Maraton - hårfint foran Sentrumsløpet i Oslo. De to løpene hadde henholdsvis 10665 og 10453 deltakere.



Full oversikt finner du nedenfor. Men vi må ta forbehold om feil. Spesielt for løp med færre enn tusen deltakere er det en del usikkerheter om alle løp har kommet med.



Lista for 2020 vil nok bli adskillig tynnere på grunn av alle avlysninger og utsettelser som i disse dager finner sted på grunn av korona-epidemien.



De største løpene i 2019 i antall fullførende deltakere

1. Holmenkollstafetten 49170 2. Oslo Maraton, alle distanser 17806 * 3. Bergen City Marathon 10665 4. Sentrumsløpet 10453 ** 5. St. Olavsloppet, alle dager 7900 *** 6. Trondheim Maraton 6105 * 7. Birkebeinerløpene 6091 8. Knarvikmila, alle løp 5705 ** 9. Stoltzekleiven Opp 4964 10. Midnight Sun Marathon 4539 * 11. KK-mila 4516 12. Trysilrypa 4386 **** 13. Toughest, Holmenkollen 4158 14. Fornebuløpet 4069 15. Hytteplanmila 3221 16. Ringeriksmaraton 2911 17. Ecotrail Oslo 2822 18. Oslos Bratteste 2717 19. Rosa sløyfe-løpet Oslo 2439 20. 3-Sjøersløpet 2237 21. Sommerløpet 2145 * 22. Rosa sløyfe-løpet Bergen 1869 23. Polar Night Halfmarathon 1863 24. Furumomila 1795 * 25. Bergen Fjellmaraton 1781 26. Barskingen OCR 1768 27. Trolljegerprøven, Bergen 1700 *** 28. VABIK Terrengkarusell, 2. løp 1655 29. Råskinnet 1626 30. VABIK Terrengkarusell, 3. løp 1605 31. Holmestrand maraton 1604 32. VABIK Terrengkarusell, 1. løp 1557 33. VABIK Terrengkarusell, 6. løp 1545 34. Hydro Rundt 1464 35. Nøklevann Rundt 1414 36. VABIK Terrengkarusell, 5. løp 1361 37. VABIK Terrengkarusell, 4. løp 1339 38. Sunnhordland maraton 1300 ** 39. Djupadalten 1290 ** 40. Glommaløpet 1283 41. Nordmarkstravern 1249 42. Stavanger Marathon 1213 * 43. VABIK Terrengkarusell, 13. løp 1192 44. Villmann OCR 1173 45. VABIK Terrengkarusell, 8. løp 1170 46. Tordenskioldløpet 1149 47. Fjellmaraton 1124 * 48. VABIK Terrengkarusell, 16. løp 1121 49. VABIK Terrengkarusell, 10. løp 1094 50. Drammensmaraton 1082 51. VABIK Terrengkarusell, 15. løp 1081 52. Nyttårstrimmen, Porsgrunn 1072 53. Vinterkarusellen i Bergen, 1. løp 1071 54. VABIK Terrengkarusell, 9. løp 1037 55. Nordmarka Skogsmaraton og halvmaraton 1023 56. Northman Challenge 999 57. Sandnesløpet 997 58. VABIK Terrengkarusell, 7. løp 983 59. Vinterkarusellen i Bergen, 2. løp 974 60. Bygdøymila 971 * 61. Villmann HillClimb 970 62. VABIK Terrengkarusell, 18. løp 960 63. Navy Race OCR 956 64. Re-mila 940 ** 65. Winterrun, Oslo 895 66. Villmann Nightrun 894 67. Kristinaløpet 885 * 68. Vinterkarusellen i Bergen, 4. løp 872 69. Solastranden halvmaraton & 10 km 870 70. VABIK Terrengkarusell, 17. løp 860 70. Vinterkarusellen i Bergen, 3. løp 860 72. Wox Telemark 857 * 73. Rosa sløyfe-løpet Haugesund 842 73. Svalandsgubben 842 75. VABIK Terrengkarusell, 12. løp 840 76. Skåla Opp 821 77. Rosa sløyfe-løpet Trondheim 805 78. Vestfold Maraton 801 79. Sjutoppsturen, Sande 800 *** 80. VABIK Terrengkarusell, 11. løp 792 81. Sommernattsløpet, Oslo 770 82. VABIK Terrengkarusell, 19. løp 744 83. Oppdal Fjellmaraton 728 * 84. Norgesløpet 725 85. Bergen City-Milen 718 86. Vinterkarusellen i Bergen, 5. løp 714 87. Vinterkarusellen i Bergen, 7. løp 708 88. Vinterkarusellen i Bergen, 8. løp 704 89. Vinterkarusellen i Bergen, 6. løp 701 90. VABIK Terrengkarusell, 14. løp 699 91. Siddisløpet 693 * 92. Baksjøløpet 691 93. Molde7topper 660 94. Sørkedalsløpet 650 95. Kollentrappa 636 96. Fredrikstadløpet 633 97. Ølmedal Rundt 625 98. SkiLøpet 623 * 99. Arnaløpet 610 100. Brunlanesløpet 602 101. Viking Challenge 569 102. Namsosløpet 525 103. Larviksløpet 517 104. Hålandsvannet halvmaraton 504

* Ikke inkludert barneløp

** Inkl. ca. tall for barneløp

*** Ca. tall

**** Inkl. turmarsj



Statistikken er ikke komplett og er i noen tilfeller basert på arrangørenes innrapportering. Vi vil gjerne ha melding dersom det er andre løp som også skulle vært med på denne listen.





Største individuelle løp: Med totalt 17806 fullførende deltakere (utenom barneløpet) var Oslo Maraton det individuelle løpet som i fjor var størst. (Foto: Per Inge Østmoen)