Kondistreninga i Elverum slår et slag for «en kriminelt spennende påske» med en virtuell påskecup. Vi har merket opp tre nye og varierte Strava-segmenter som du kan løpe når det passer deg i løpet av påskeuka (uke 15), dvs. fom. mandag 6. kl 00:00 tom. søndag 12 april kl 24:00



Virtuelle løp er det nærmeste vi kommer konkurranser i disse koronatider siden vi må løpe alene. Du får ikke den sosiale praten etter målgang, men kanskje opplever du litt av den gode spenningen før start som hjelper deg å ta i det lille ekstra for å nå ditt mål - om det er å få en fin treningsøkt i nærmiljøet, gjennomføre med stil, slå kompisen eller ta KOM-en/QOM-en (King/Queen of the Mountain)



Deltakelse:

Det er helt gratis å delta, og det blir uttrekkspremier fra Larsen Sport i tillegg til heder og ære å vinne. De tre løypene er merket med skilt som viser start- og mål. Du må registrere løpene på Strava ved hjelp av mobilappen eller laste de opp fra en smartklokke eller GPS-klokke. For å være helt sikker å få tida registret anbefales det å starte litt bak startskiltet og løpe tilsvarende forbi mål da unøyaktigheter på GPS-en kan forårsake at tida på segmentet ikke blir registret. Tilsvarende er det viktig at løypa følges som vist på kartet og at det løpes uten pause. Du er lov å gjøre flere forsøk i løpet av uka da det er det beste resultatet som teller i sammendraget. Resultatlista blir satt opp 2. påskedag på grunnlag av gjennomsnittlige km-tider for hvert av de tre løpene slik at det lengste løpet ikke blir mer utslagsgivende.



Starten på «Sofaens blodige hevn», en flat og rask 5,0 km på gangveg langs Strandbygdvegen fra Strandmoen til Sundsvoll og tilbake.

Vi har laget tre varierte traséer som ikke er for trafikkerte, men likevel lett tilgjengelige og lette å følge uten annen oppmerking enn start- og målskilt. De tre spennende løypene som inngår i Kondis’ påskecup 2020 i Elverum er:



Løyper:

1. «Melkesyras lange farvel» - 3,1 km motbakkeløp fra Møystadvegen til Varden i Hernes. Stravasegment

2. «Sofaens blodige hevn» - 5,0 km på gangveg langs Strandbygdvegen med start og mål ved enden av 50-sone og vending med klokka i rundkjøring like før Sundsvoll. Stravasegment

3. «Djevelen kjeder seg ikke» - 1,6 km kupert løype fra rundkjøringa i Ydalir på gangveg langs Basaltvegen, ny gangveg langs Sagåa ved Kjerneby, inn på Gamle Trysilveg, ned Sandbakken, til høyre på grusveg inn til trappene i Ydalir og slutt litt opp til hoppet i bakken. Stravasegment







Oppløpet bokstavelig talt på «Djevelen kjeder seg ikke», en 1,6 km kupert løype fra rundkjøringa i den nye bydelen Ydalir til toppen av trappa i hoppbakken med samme navn.

Arrangementsregler:

Gjeldende smittevernregler tom. 13.04 fra Helsedirektoratet

Gjeldende trafikkregler for trafikkert veg og gang-og sykkelveg



Det vil bli lagt ut oppdateringer og foreløpige resultater i løpet av uka på Facebookgruppa for Kondistreninga Elverum

Det er bare å be om å bli medlem hvis du ikke allerede er det. Her kan du gjerne også legge ut bilder og motivere andre til å delta!



Velkommen til en aktiv påske i Elverum!



Påskecupen er tydelig merket med skilt for start og mål.