Det skal være den finske skiløperen Hans Mäenpää som har 24-timersrekorden på ski. Den satte han da han i 2018 staka 472 km i Levi i Finland.



Det var med andre ord knappe 100 km igjen for Eirik Asdal da han var tom for krefter og måtte gi seg. Da hadde 27-åringen skøyta fram og tilbake 50 ganger i en 3,74 km lang strekning ved Store Sandungen i Asker.



– Vi måtte kaste inn håndkleet. Han ser ikke på det ene øyet og sliter med å puste ordentlig inn. Det er noen varsellamper som blinker nå. Han er helt ferdig, fortalte trener Ola Kvisle til NRK da rekordforsøket ble gitt opp i 13.30-tida søndag.



Eiriks far, Anders Asdøl rapporterte følgende etter at sønnen var brakt i hus:

– Han er totalt utslitt. Jeg har aldri sett ham så sliten før. Det var en tøff utfordring. Men det går vel bra, bare han får slappet av litt. Han ligger på sofaen under et pledd. Vi klarer ikke å vekke ham akkurat nå.



Men om ikke verdensrekorden ble slått, så klarte i alle fall Eirik Asdøl og gå over 5 mil lenger enn det Anders Aukland og Joar Thele hadde gjort i Nordmarka tidligere i uka. De noterte 321 km på 17 timer og 50 minutter. De hadde på sin side slått "årsbestet" til Hans Christer Holund, Sjur Obrestad Gabrielsen og Johan Tjelle som innledet kappløpet med å gå over 200 km på 11 timer 21. mars.



Mens de to tidligere stuntene foregikk som lange episke turer i marka, var Asdøls stunt mer tilrettelagt med korte runder i ei lett løype med god tilgang på mat og drikke underveis. Det tæra imidlertid så hardt på snøen i dagene før forsøket at han måtte måke på mye snø for å underlag å gå på. To dager før rekordforsøket hadde han ei 3,5 timer lang økt med snøskuffing.



Eirik Asdøl holdt en gjennomsnittsfart på 3.02 på kilometeren i de drøye 19 timene han holdt på, men ifølge treneren var han antakelig vel hissig på grøten i starten:



– Planen underveis var god, men vi bommet nok litt på åpningsfarten. Om det ble avgjørende eller ikke, er vanskelig å si, fortalte trener Ola Kvisle til NRK.



– Jeg fikk egentlig smellen fem-seks mil før jeg faktisk ga meg. Jeg prøvde å pushe gjennom så lenge som overhodet mulig, fortalte hovedpersonen sjøl til TV2.



Erik Asdal hadde ei 3,5 timers lang måkeøkt for å gjøre traseen klar to dager før rekordforsøket. (Foto: privat)