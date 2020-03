Fra løpshistorikken til norske maratonløp framgår det at Trondheim Maraton er det løpet som med den 52. utgaven i år er eldst og har gått flest ganger. I alt er det fem løp har gått 37 eller flere ganger.

51 ganger - Trondheim Maraton

Trondheim Maraton gikk første gang i 1969, men den gang under navnet Studentmaraton, og det var først i 1983 at løpet ble hetende hva det heter i dag. Løpet fikk etter 1996 også undertittelen Torleif Rekkebo's minneløp til minne om maraton- og ultraløperen Torleif Rekkebo som døde i forbindelse med Jubileumsmaraton, et løp som markerte at det var 100 år siden det første maratonløpet i Norge, og som gikk i tilnærmet den samme traseen som den gang fra Vestby til Ekeberg dette året.

Fra historien til Trondheim Maraton kan nevnes at Ingrid Kristiansen hadde sin debut på maraton i Trondheim i 1977 hvor hun som første og eneste kvinnelige deltager løp på 2.45.15. Herreklassen dette året ble vunnet av Bent Natvig på 2.20.31.

NM på maraton har vært arrangert i Trondheim fire ganger; 1953, 1958, 1969 og sist i 2015 hvor Marthe Katrine Myhre og Ebrahim Abdulaziz vant. Løyperekordene i nåværende løype er (med forbehold om feil) ved Ebrahim Abdulaziz med 2.24.44 (2019) og Maria Venås med 2.47.07 (2013).

Trondheim Maraton som tradisjonelt går i september kunne feire 50-års jubileum i 2018 og går således i år for 52. gang. Deltagelsen på maratondistansen de siste tre årene har vært 213 (2017), 264 (2018) og 462 (2019), mens Trondheim Maraton med alle distanser hadde så mange som 6105 deltagere (ekskl. barneløp) i fjor.

40 ganger - Mandalsmaraton

Som Norges nest eldste maraton ved siden av Fjellmaraton på Beitostølen ble Mandalsmaraton startet i 1980 og løpet har gått hvert år siden. Løpet er imidlertid nå besluttet nedlagt slik at den 40. utgaven også ser ut til å bli den siste. Komplette resultater fra tilbake til starten i 1980 er tilgjengelige på løpets hjemmesider. Deltagelse på maraton siste tre år: 25 (2017), 29 (2018), 50 (2019).

40 ganger - Fjellmaraton

Fjellmaraton gikk som Mandalsmaraton første gang i 1980 og har også vært arrangert hvert år siden. Løpet har tradisjonelt hatt start ved Besstrond i Sjoadalen og gått over Valdresflya til Beitostølen, men har noen år måtte legges om på grunn av værforholdene over fjellet tidlig i juni. Sist gang så skjedde var i fjor hvor start og mål ble lagt til Beitostølen. Når det gjelder årets løp er dette flyttet fra første helg i juni, som er den tradisjonelle datoen, og til 5. september grunnet situasjonen rundt Corona-epidemien.

Deltagelse på maraton siste tre år har vært 101 (2017), 77 (2018), 68 (2019) mens Fjellmaraton med alle distanser hadde 1124 deltagere (ekskl. barneløp) i fjor hvorav 450 deltok på halvmaraton som nå er den mest populære distansen. På Kondis samlesider kan man finne resultater og reportasjer fra Fjellmaraton tilbake til år 2000.

38 ganger - Florø Maraton Rett Vest

Florø Maraton Rett Vest som tradisjonelt går i april, men som i år i likhet med Fjellmaraton er utsatt til høsten, gikk første gang i 1982 og har vært arrangert hvert år siden. På hjemmesidene til Rett Vest finner man blant annet resultater for de seks beste på alle distanser fra 1982 og til nå, og en omtale av historien til løpet. Deltagelse på maraton siste tre år: 13 (2017), 15 (2018), 13 (2019)

37 ganger - Jølster Maraton

Jølster Maraton som tradisjonelt går i første helg i juli kom i gang året etter Rett Vest og går i år for 38. gang. På hjemmesidene finner man statistikk over alle deltagere fra 1983 og fram til nå. Deltagelse på maraton siste tre år: 48 (2017), 43 (2018), 55 (2019).

Andre løp:

Oslo Maraton, som gikk første gang i 1981, ble ikke arrangert i perioden 2001-2003 og har derfor "bare" vært arrangert 36 ganger.

Drammensmaraton, som var et av de største norske maratonløpene på 80- og 90-tallet ble første gang arrangert så tidlig som i 1976, men løpet gikk for siste og 30. gang i 2005 hvoretter det gjenoppsto som halvmaraton i 2011.

