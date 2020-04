Kondistreninga Trondheim sitt Påskeløp

I disse koronatider med smittevern er det ikke lov å løpe sammen. Derfor er alle konkurranser og dessverre også Kondistreninger avlyst inntil videre. Men det er heldigvis lov å løpe alene! Så vi i Kondistreninga Trondheim arrangerer et «halv-virtuelt» løp; Kondistreninga Trondheim sitt Påskeløp!

Alle løper den samme runden, men til forskjellig tid. Konkurransen vil foregå på Strava, og løypa er opprettet som et eget segment, som heter «Kondisløpet Påska 2020». Om du vil delta må navnet på økta inneholde «Kondisløpet».



Beskrivelse av løypa:

Start er på gangveien nedenfor Bunnpris i Heimdal sentrum (ved lyskrysset). Derfra løper man slakt nedover Bjørndalen, til krysset hvor vi pleier å starte 3min-intervallene våre. Her løper man over veien, og opp til rundkjøringa på Rosten, og videre til høyre i rundkjøringa. Så løper man opp til Sivert Thonstads veg og følger den sørover og inn på Industrivegen.





Bortover Sivert Thonstads veg er det vekslende føre, men stort sett bart. Gi gjerne tegn med armen, som Eva gjør her, for å signalisere til andre i trafikken at du skal svinge inn i Industrivegen.

Bortover Industrivegen er et langt flatt strekke, hvor man kan få opp god fart. Her har vi ofte kjørt vår 6x2min intervalløkt, så vi er vant til å løpe fort her! I rundkjøringa går løypa videre til høyre, ned den (relativt) nye veien, som ender opp i den (relativt) nye rundkjøringa nedenfor Heimdal sentrum. Derfra går løypa videre oppover Kattemskogen. På toppen av bakken løper man inn i Oustmyrvegen (90-graders sving til høyre), og helt frem til Myrstadvegen. Ta til høyre, og bort til Ringvålveien.



Bortover Industrivegen er det snø, men helt flatt. Så her kan man få opp god fart.

Så peiser man på ned til Heimdal sentrum, hvor mål er utenfor restauranten Kompis, akkurat på hjørnet av Bingo’n.



Her tar man en kul selfie, og legger ut på Kondistreninga Trondheim sin Facebookgruppe og/eller Instagram (merk med #kondisno og #kondistreninga), hvor man har alle mulige skryterettigheter (ikke påkrevd, men veldig gøy!).

Link til Strava-segment med kart





Løypa måler til sammen 5.4 km og har en samlet stigning på 47 høydemeter. Det er ei kupert og nokså tung løype, med en god del bakker. Så det anbefales å ikke brenne av alt kruttet i starten. Underlaget er nokså vekslende, fra bart nedover Bjørndalen, til snødekte veier bortover Industriveien og i Kattemsområdet.



Det er viktig at man løper på fortauet (med unntak bortover Oustmyrvegen, der det ikke er fortau), og ikke kutter svinger ved å løpe i veibanen. Det er kun lov å krysse bilveien på overgangsfelt. Strekk gjerne ut hånden på forhånd, for å vise bilister og andre at du skal over veien. Og vær ellers oppmerksom og overhold generelle trafikkregler.



Husk refleksvest om du løper på kvelden.

Det blir premie (Team Kondis-pannebånd og et gavekort på 300 kr i Team Kondis-butikken) til:

Raskeste kvinne

Raskeste mann

Den løperen som fullfører på forhåndsbestemt idealtid (allerede fastsatt tid)

Den løperen som fullfører Kondisløpet flest ganger

To uttrekkspremier (ett «lodd» i uttrekkslotteriet for hver gang man fullfører Kondisløpet)

Konkurransen starter NÅ og avsluttes mandag 13.april (2.påskedag) kl.23.59.

Lykke til!





Solfrid og Eva tester løypa. Oppover Kattemskogen er det snø, og dermed noe glatt. Dette er den siste skikkelige motbakken, har du litt ekstra å gi her?