Det var med andre ord snakk om et eliteløp. Bare to menn brukte mer enn 35 minutter, og ingen kvinner løp over 40 minutter. Løpet gikk i en kontrollmålt runde på 3592 m som ble løpt nesten tre ganger. Forholdene var greie, men ikke ideelle med 4-5 grader og merkbar vind av 5 sekundmeters styrke. Løypa var også noe kupert.



Likevel ble det altså løpt fort. Vinneren, 35 år gamle Daniel Lundgren, var godt fornøyd med både seieren og vinnertida på 29.28:



– 1 sekund bak persen er bra, for dette er en tøff løype. Da jeg satte pers i Valencia i desember, så var det i en flat løype, fortalte han til Friidrottaren.



Lundgren har primært vært 3000 m hinder-løper med pers på 8.33,51, men satser nå mer på lengre distanser. Han syntes det var fint å få denne muligheten til å konkurrere.



– Det finnes jo ikke så mange konkurranser nå, og når en trener hardt, så vil en jo konkurrere. Målet mitt gjennom hele vinteren var Berlin Halvmaraton som skulle gått nå, men da det forsvant, så gikk lufta litt ut av meg. Dermed var det fint å få være med på dette løpet.



Seks av de åtte første mennene satte pers på distansen, og bare 18 år gamle Emil Millan de la Oliva var en av dem. Han ble nummer tre med 29.42.



Kvinneklassen ble vunnet av Cecilia Norrbom som løp på 35.06, drøye minuttet foran Alice Magnell Millan på andreplass. Alice Magnell Millan er lillesøstra til Emil Millan de la Oliva, og med tanke på at hun nettopp har fylt 15 år, er det slettes ikke så verst å løpe på 36.09.

I alt var det 9 kvinner som starta, og 7 som kom til mål. Alle de 22 mennene fullførte.



Cecilia Norrbom som deltok på maraton i VM i Doha i fjor, vant 10 kilometeren på 35.06. I den ekstreme varmen i Doha brøt hun løpet. (Foto: Bjørn Johannessen)



M 10 km 1 Daniel Lundgren 85 Turebergs FK 29:28 2 John Foitzik 91 Spårvägens FK 29:36 3 Emil Millán de la Oliva 1 Eskilstuna FI 29:42 4 Mohammad Reza 89 Spårvägens FK 29:43 5 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 29:51 6 Elmar Engholm 92 Hässelby SK 30:03 7 John Börjesson 92 Spårvägens FK 30:16 8 Kristofer Låås 92 Fredrikshofs FI 30:54 9 Axel Djurberg 99 Hässelby SK 30:55 10 Heshlu Andemariam 97 IFK Lidingö 31:01 K 10 km 1 Cecilia Norrbom 88 Spårvägens FK 35:06 2 Alice Magnell Millán 5 Eskilstuna FI 36:09 3 Linnea Sennström 0 Hässelby SK 36:27 4 Emilia Lillemo 0 Täby IS 37:16 5 Ida Tryggvesson 97 Upsala IF 37:23 6 Filippa Bergsman 4 Spårvägens FK 37:37 7 Ida Knutsson 4 Upsala IF 39:34



Alle resultat