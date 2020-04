Alle bilder: Nydalens SK

For en uke siden løp de en løype fra Sognsvann med hele 1.000 poster. Denne løypen målte 25 km og ble unnagjort på 4:27:42 timer. Denne løpeturen startet fra Kringsjå ved Sognsvann og ble løpt i området mellom Sognsvann og Maridalen.

Denne søndagen var det en annen rekord som skulle slås. Lengste strekk mellom to poster. Rekorden tilhørte den svenske landslagsløperen Martin Regborn, somnovember 2017 løp et langstrekk på 29,51 kilometer i en 200 meter korridor. Dette ønsket de to Nydalsløprne å slå, dermed var søndagsturen klar:33 kilometer fra Lindeberg i Oslo til E18 i gamle Hobøl kommune.



Gammel tunnel under jernbane

Søndag morgen la de i vei med Håvard Haga som støtteappart, som besørget matstasjoner underveis. De fikk noen utfordringer underveis, blant annet måtte en elv og en jernbanelinje forseres. Elven var kald og her måtte de vasse og delvis svømme, da var det godt at Haga stod klar med tørt tøy på denandre siden. Jernbanen lå som en sperring iveien, men heldigvis fant de en undergang de kunne benytte. Etter 5 timer og 17 min var de endelig i mål og innehavere av to verdensrekorder.

GPS tracking av turen gjennom marka