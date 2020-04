– Min erfaring er utrolig bra bein på løpeintervaller 1-2 dager etter en god skitur, sier Marthe Katrine, som går på ski 1-2 ganger i uka både sommer og vinter.

– På sommeren bytter jeg til rulleski, forteller hun, og legger til at turene er på alt fra 2-4 timer.

– Jeg er glad jeg som tidligere skiløper har grei nok teknikk til at jeg får veldig godt utbytte av ski som trening. Det å bruke hele kroppen, unngå slagene beina får under løpeøkter og samtidig få trent hjerte på en god måte er gull verdt. For min del er dette den beste måten å holde seg skadefri på og unngå andre vondter, sier hun.

Samler kilometer: Marthe Katrine Myhre bruker langrennsskia for å sanke kilometer både sommer og vinter. (foto: Privat)