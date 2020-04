I fjor gjennomførte Eilertsen for første gang Nordenskiöldsloppet sammen med to kamerater. Løpet er på 220 km og er verdens lengste skirenn. I årets sesong har dette rennet vært Tor Christian sitt store mål, og han har nedlagt en solid treningsmengde gjennom vinteren for å stille best mulig forberedt til siste helga i mars. Pga Covit-19 pandemien ble årets renn avlyst i midten av mars, og Tor Christian sier at han allerede da var bestemt på å gjennomføre sitt eget private ”lopp” på 220 km. 52-åringen har god erfaring med turrenn både lokalt samt flere deltagelser i Saami Ski Race (90 km) i Finnmark og Ylläs-Levi Skimarathon (70 km) i Finland.



Søndag 5. april kl 06:00 startet Eilertsen på sin egen hyllest til Nordenskiöldsloppet i en rundløype på ca. 7 km like utenfor Harstad. Han staket 100 prosent av tiden, og gikk alene stort sett hele tiden, men fikk selskap av en bekjent midt på dagen gjennom 2-3 mil. Siste mila ble avsluttet sammen med broren sent på søndags kveld.



Utklipp fra Strava: Like ved gamle Åsegarden leir i Harstad gikk Eilertsen hele 224 km.



Eilertsen forteller at forholdene var utfordrende med kald fokksnø og vind gjennom hele dagen. Undertegnede var selv i området denne dagen, og på noen steder på de åpne partiene i traseen var sporene helt borte. Klokken 22:37 på søndags kveld var hyllesten til Nordenskiöldsloppet i boks og han hadde da tilbakelagt en distanse på utrolige 224 km! Under de rådende forhold var han fornøyd med 16 timer og 37 minutter, og mener selv at tiden kunne vært 2-3 timer bedre med skarpere føre.

På Strava rapporterte Eilertsen følgende:

”Totalt 224K (klokka streika siste 6,2K). Måtte bare få det gjort. Kvitterer ut 19/20-sesongen, resten blir fornøyelse og bonus. Kortversjonen: en fin-fin dag med veldig mye sol, veldig, veldig mye vind, kaldt og VELDIG trått(!!) skiføre - krig fra første til siste stavtak!!!”



Egenetablert supportsone for mat og drikke. Foto: Privat



På spørsmål om han tenkte på kilometerkrigen som har versert sørpå i det siste så svarte Eilertsen:

- Denne turen var planlagt før ”km-krigen” sørpå kom i gang, men jeg hadde en plan B om mulig å komme i 300 km-klubben. Dette var imidlertid helt utelukket med de forholdene som var sist søndag. Tørr og kald fokksnø er vel noe av det tråeste man kan gå på.

52-åringen er heller ikke i tvil angående neste års Nordenskiöldslopp. Refusjon av årets påmeldingsavgift er utelukket så dermed blir årets påmelding overført til neste år. Motivasjonen for trening gjennom en ny høst og vinter synes dermed å være sikret.

Foruten å være en milsluker på ski er Tor Christian Eilertsen også spesielt opptatt av å få voksne folk til å være mer aktive. Han var en av initiativtagerne til mosjonsnettverket Team 6847 – ski & run som er et åpent og uformelt fellesskap for mosjonister i Harstad med interesse for løping og langrenn.



Uoffisiell liste over vårens lengste skiturer

1. Henrik Sollie - 528 km

2. Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele - 516 km

3. Eirik Asdøl - 376

4. Thea Murud - 347

5. Casper Rønning - 331

6. Knut Holmann og Eivind Vold - 325

7. Oliver Aukland - 288

8. Julie Vollum Bø - 247

9. Tor Christian Eilertsen - 224

10. Hans Christer Holund - 204