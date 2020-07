I underkant av 400 deltagere fikk endelig ta del i en konkurranse i Nord-Norge etter flere måneder med avlysninger av løp pga Covid-19. Arrangøren av Lofoten Skyrace hadde i forkant gjort endel tilpasninger ift korona med blant annet individuell start på vertikalløpet som ble arrangert sist onsdag (1. juli). Selve fjelløpet ble splittet opp der de 2 korteste distansene (10 km og 15 km) ble avholdt på fredag mens den lengste distansen på 32 km på arrangert på lørdag. Alle starter foregikk puljevis med de antatt beste i første pulje.



Løperne fikk flotte forhold i helga med sol og 12-13 grader med lite vind. Den lengste distansen på 32 km hadde start i Svolvær sentrum og med målgang i Laukvik. Underveis var det forsering av to fjell der det siste, Matmora (788 moh) var en kraftanstrengelse for de fleste. Traséen var stort sett snøfri bortsett fra deler av området rundt fjell nr 1. Både 10 og 15 km hadde utgangspunkt i Laukvik der den korteste distansen er en trimklasse, mens 15 km er konkurranseklasser der fjellet "Matmora" skulle bestiges. Nyskapningen Lofoten Skyrace Vertical med 2,7 km klatring/løping opp til Blåtinden på 625 moh ble godt mottatt av deltagerne.

Vertikalløpet:

Det ble sekundstrid om seiren både i kvinne- og herreklassen. I herreklassen skilte det bare sekunder på alle mellomtider mellom Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb og o-løperen Jo Forseth Indgaard fra Oslo (opprinnelig fra Levanger). Disse to var i en særklasse, og det var Sommerseth som halte i land seieren tilslutt med tiden 28:40. Indgaard kom fattige 4 sekunder bak med tiden 28:44. På 3. plass fulgte tromsøværingen Sander Markussen med tida 35:10.



Vinneren av verticalen Stian Dahl Sommerseth (bildet er fra lørdagens løp).

I kvinneklassen tok Mirjam Saarheim fra Lofoten Ultraløperklubb en sterk seier og løp inn på tiden 36:13. Nummer 2 ble klubbvenninnen Lena-Britt Johansen sm kom i mål fattige 13 sekunder bak med tiden 36:26. Nummer 3 ble Wenche G Enes fra Varegg Fleridrett på tida 39:04. Totalt 50 deltagere stilte til start på vertikalløpet.

32 km

I kvinneklassen var det flere damer med i teten fra start, men etter at første fjell var tilbakelagt hadde Mirjam Saarheim tatt kontroll og hadde et par minutters forsprang til gruppa som jaget bak. Saarheim løp jevnt og godt gjennom alle de 32 km og tok en ganske klar seier og knuste sin egen løyperekord fra i fjor med ca 14 minutter. Saarheim brukte 03:31:09, mens Hanne Ellingsen kom inn på andreplass med den sterke tiden 03:34:40. På plassen bak fulgte Lena-Britt Johansen fra Lofoten Ultraløperklubb med tiden 03:35:28.

Mirjam Saarheim med 2 seire ifm Lofoten Skyrace i helga. Her under lørdagens løp.



Hanne Ellingsen løper inn til en sterk 2. plass (foto: Steven Henriksen)

I herreklasssen var det forventet en ny duell mellom Stian Dahl Sommerseth og Jo Forseth Indgaard, men flere andre løpere hadde intensjoner om gode løp; blant andre Marcus Megrund fra Valder IL og Sebastian Conrad Håkansson som nå er bosatt i Harstad. Over første fjell tok imidlertid o-løperen Indgaard føringen og økte ledelsen jevnt og trutt og km i mål til en overlegen seier.



Jo Forseth Indgaard i meget godt driv etter ca 21 km og halvveis opp til "Matmora" på 788 moh.

Indgaard løp de 32 km på imponerende 2 timer 47 minutter og 50 sekunder. Han var drøye 14 minutter foran nr 2 Marcus Megrund som løp inn til 03:02:22. Nummer 3 ble Stian Dahl Sommerseth på tida 03:03:46 som fortalte til Kondis at det ble tungt på siste del av løpet. Vinneren Jo Forseth Indgaard er for tiden på ferie i Nord-Norge og fra støtteapparatet til Indgaard rapporteres det om nytt løp på Senja ifm Sans Senja.



Marcus Megrund inn til en sterk 2. plass på den lengste distansen (foto: Steven Henriksen)

15 km

I kvinneklassen ble det seier til Emilie Kalleberg fra Kabelvåg på tida 01:52:31, mens Marius Pytten fra NTNUI tok seieren i herreklasen med tiden 01:26:24. Begge disse hadde også beste klatretid opp Matmora.

Arrangøren av Lofoten Skyrace fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne både i forhold til løyper og det rent arrangementstekniske. Det er ingen tvil om at et nytt kvalitetsløp er kommet for å bli i Lofoten. En fantastisk natur med engasjerte og kunnskapsrike arrangører!

Reportasje fra fjorårets Lofoten Skyrace.



RESULTATER - Lofoten Skyrace

Komplette resultater: Vertical og 10, 15 og 32 km.

De 10 beste i hver klasse:



15 km



Kvinner

Nr Navn Klubb Tid 1 Emilie Kalleberg Kabelvåg 01:52:31 2 Turid Haugen Narvik 01:53:50 3 Marianne Fjeld Oseberg Skilag 02:00:33 4 Alexandra Helmersen Svolvær 02:01:13 5 Alva Sletten Øverbygd IL 02:05:40 6 Lisa Blom Kabelvåg 02:06:03 7 Ane Klausen Nordstrand Bøstad 02:07:39 8 Karlotte Falch Sørheim Tromsø 02:08:59 9 Maria Kalnæs Danielsen Team Drøbak Multisport 02:09:13 10 Aase Hellan Brekstad 02:09:26



Menn

Nr Navn Klubb Tid 1 Marius Pytten NTNUI 01:26:24 2 Olai Stensland Lillevold NTNUI 01:33:23 3 Oliver Plassen-Brandvol Lillehammer IF 01:36:17 4 Marco Anelli Asics Frontrunner Norway 01:36:42 5 Tore Jakobsen Vinterbro 01:39:48 6 Alexander Vestre Øksfjord IL / Team Skigo Elite Alta 01:40:00 7 Sigve Høyen Wærstad Tromsø 01:42:16 8 Henning Holmen Kabelvåg 01:46:21 9 Håvard Gjerstad Stokmarknes 01:48:04 10 Hans Erik Børve Sjøvegan 01:48:54



32 km



Kvinner

Nr Navn Klubb Tid 1 Mirjam Saarheim Lofoten Ultraløperklubb 03:31:09 2 Hanne Ellingsen Myre 03:34:40 3 Lena-Britt Johansen Lofoten Ultraløperklubb 03:35:28 4 Elise Hay Opsahl Hayene 03:38:32 5 Hilde Aders Tromsø 03:52:49 6 Una Bratlie Multiconsult BIL Tromsø 04:06:50 7 Reidun Andreassen Elverum 04:11:17 8 Amicia Lee Tromsø 04:23:00 9 Wenche G Enes Varegg 04:26:08 10 Ingrid Velken Kverneland Bøstad 04:29:06

Menn

Nr Navn Klubb Tid 1 Jo Forseth Indgaard Oslo 02:47:40 2 Marcus Megrund Valder IL 03:02:22 3 Stian Dahl Sommerseth Hoka One One / Tromsø Løpeklubb 03:03:46 4 Sebastian Conrad Håkansson Harstad 03:08:29 5 Gaute Tømmerås Ingen 03:09:17 6 Paul Ogier Hoka One One / Ta Energy 03:10:54 7 Eskil Schøning NVII/Str8 03:12:09 8 Jacob Burenius Kabelvåg 03:12:10 9 August Krokan Tromsø Løpeklubb 03:26:10 10 Robin Amundsen Narvik 03:28:16



Vertical - 2,7 km



Kvinner

Nr Navn Klubb Tid 1 Mirjam Saarheim Lofoten Ultraløperklubb 00:36:13 2 Lena-Britt Johansen Lofoten Ultraløperklubb 00:36:26 3 Wenche G Enes Varegg Fleridrett 00:39:04 4 Nora Alise Nilsen Tromsdalen 00:41:03 5 Eline J. Mosand Svolvær 00:42:35 6 Lisa Blom Kabelvåg 00:44:14 7 Rakel Enoksen Hagen Lofoten Ultraløperklubb 00:44:29 8 Maria Mossestad Varegg Fleridrett 00:45:15 9 Monika Kransvik Svolvær 00:46:54 10 Andrea Jæger Sarpsborg 00:47:36

Menn

Nr Navn Klubb Tid 1 Stian Dahl Sommerseth Hoka One One / Tromsø Løpeklubb 00:28:40 2 Jo Forseth Indgaard Oslo 00:28:44 3 Sander Markussen Tjukt Lag 00:35:10 4 Tore Jakobsen Team Follo Tre og Hageservice 00:35:25 5 Odin Svisdal Skjervøy IK 00:35:32 6 Alexander Vestre Øksfjord IL / Team Skigo Elite Alta 00:35:55 7 Sondre Halden Østerås 00:36:22 8 Bjørnar Eidsmo Sky Blazers 00:36:24 9 Jan-Levi Brinchmann Kabelvåg 00:37:16 10 Stig Rune Jensen UIT BIL 00:37:27

BILDER fra lørdagens 32 km

Rakel Enoksen Hagen var hjemme i nord på ferie og deltok på alle 3 løpene. Ei aktiv helg for ultradamen som nå er bosatt i Elverum.





Bjørnar Kolflaath er ved godt mot halvveis opp til fjellet Matmora på 788 moh.



Marie Solberg (t.v.), Line Skrepstad og Idun Elken etter ca 3 km.



Hanne Tokle fra Ballstad brukte drøye 5 timer på sin ferd fra Svolvær til Laukvik.



Nina Abelsen Lorentzen og Rolfen Lorentzen løp sammen og kom i mål på 4 timer og 48 minutter.



Henning Meidel Johnsen er fortsatt ved godt mot halvveis til toppen av Matmora.



Lisa Blom, en av mange blide fjelløpere i Lofoten sist helg.



Tommel opp fra Christoffer Løtvedt fra Bergen.





Yrian Hjelseth fra Harstad og Team 6847.



Marcus Megrund fra Valder IL løp inn til andreplass i herreklassen på tiden 03:02:22.



Sebastian Conrad Håkansson (481) og Stian Dahl Sommerseth (478) i ledelsen etter 3 km. Bak i hvit overdel skimtes vinneren av løpet Jo Forseth Indgaard.



Reidun Andreassen (foran) og Una Bratlie jobber godt oppover til toppen av Matmora.



John-Esben Jenssen og Elise Reingjerdskog kom i mål godt under 5 timer.



Lena-Britt Johansen fra Lofoten Ultraløperklubb kom på 3. plass i kvinneklassen.



Annette Schøyen fra Bardufoss fullførte med stil.



Gaute Tømmerås kom på 5. plass i herreklassen.



Christian Hay Opsahl i flotte omgivelser.



Mads Rønning hadde tatt turen til Lofoten fra Oslo.



En fokusert Geir Sandbakken fra Tromsø Løpeklubb.



Den tidligere o-løperen Jan Eivind Fredly gjennomførte med stil i kjente omgivelser.



Halvor Langhoff fra Henningsvær løp de 32 km på 4 timer og 19 minutter.



Freddy Mossestad og Wenche G. Enes hadde tatt turen fra Bergen, og løp godt i Lofoten.



Erik Woodward løp på 3 timer og 39 minutter. Væskepåfyll etter 21 km var nok smart halvveis opp til siste topp.