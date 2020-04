Fjellseterløpet skulle gått 22. april. Når løpet nå er avlyst på grunn av koronasituajsonen og smittefare, så tilbyr arrangør NTNUI-Friidrett at du isteden kan løpe eller gå gjennom løpets 8,1 km lange trase en valgfri gang i løpet av tidsperioden 20. - 26. april. Ved å gjøre dette blir du med i årets statistikk og trekningen av flere fine premier.



– Vi vil merke traseen i den aktuelle perioden, så det er viktig å følge denne samt sette seg inn i løypa på forhånd for å få "godkjent" løp, skrives det på arrangementets nettside.



For å delta melder du deg inn i Strava-gruppen Fjellseterløpet Virtual Run og løper segmentet Fjellseterløpet. Arrangøren vil føre en statistikk på alle som deltar. Dersom du ikke har en bruker på Strava, så registrer du løpet ditt med en annen tjeneste gjennom din klokke eller mobil og send beviset til arrangøren på mail til fjellseterlopet@ntnui.no.



Les mer om løpet på arrangementets nettside