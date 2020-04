I en periode uten ordinære konkurranser for både syklister og løpere, jaktes det desto mer ivrig på gode tider i ulike Strava-segmenter. Det kanskje mest prestisjefulle sykkelsegmentet i Norge er "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen" i Oslo. Det er 5,58 km langt og stiger 372 høydemeter, noe som gir en gjennomsnittlig stigning på 7 prosent. Hele 7357 personer har notert ei tid på segmentet. I starten går det opp der Holmenkollstafetten kommer ned, og så videre opp forbi Holmenkollen og Frognerseteren før det ender noen hundre meter før Tryvannstårnet.



Carl Fredrik Hagen som i fjor fikk sitt virkelig store internasjonale gjennombrudd med en åttendeplass sammenlagt i Spania Rundt, hadde den gamle rekorden med 13.08. Den ble satt høsten 2016, og det skjedde i klubbmesterskapet til Sagene IF sykkel som Hagen deltok i.



- Fra starten var det egentlig ikke noe maksforsøk, men jeg kjørte fort opp til Holmenkollen og så at tiden var bra. Vindforholdene var gode, og jeg hadde veldig bra bein, så da kjørte jeg på det jeg hadde mot slutten, fortalte Carl Fredrik Hagen i et intervju med landevei.no et halvt år seinere. Der fortalte han også at han trodde det var ei tid som fort kunne bli slått:



- Det er fullt mulig å kjøre mye fortere oppover der. Jeg tror det er mulig å se 12.40, men da skal selvfølgelig alt stemme. Det betyr at du ikke skal ha for mange gram ekstra på verken kropp eller sykkel, i tillegg til en kjempedag både med form og medvind.



Og 8. april var det altså det som skjedde. Andreas Leknessund hadde både formen og vinden på sin side, og nå er altså den nye KOM-en helt nede på 12.31. Rekorden har gitt 20-åringen fra Tromsø mye oppmerksomhet.



– Det er sjokkerende mange som bryr seg, fortalte Leknessund til Aftenposten. Det hører med til historien at dette var hans andre forsøk på å ta rekorden i vår. Første gang, ei uke tidligere, kom han 12 sekunder for seint.



– I en tid uten andre konkurranser er det greit å kjenne litt på konkurranseinstinktet. Det er ganske høyt nivå på de andre som har prøvd seg opp bakken, sa den talentfulle syklisten til Aftenposten. Andreas Leknessund ble norsk mester i temposykling i fjor og sykler i år for profflaget Team Sunweb.



Kvinnerekorden opp til Tryvann har Kristin Falck som i 2017 sykla opp på 17.15. Hun har en klaring på nesten halvminuttet ned til Line Marie Gulliksen og Christina Bus Holth på andre- og tredjeplass.



Topp 10 i "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen"

Ny løpsrekord på "Tour de Finans"

Et av de mer brukte Strava-segmenta for løpere i Oslo er "Tour de Finance løp" langs Frognerkilen. Her satte Sindre Buraas ny rekord tidligere i vår. Han hadde med seg VGTV som dokumenterte at det 1,4 km lange strekket ble gjort unna på 3.45. Det gir en km-tid på 2.40. Det er knappe 2 sekund seinere enn den snittfarten han hadde da han satte persen sin på 5000 m på 13.11,96, men likefullt svært så anstendig fart.



Den gamle rekorden tilhørte Audun Nordtveit og var på 3.50. Maria Sagnes Wågan har kvinnerekorden på 4.35, noe som gir en snittfart på 3.16. Siden hun har løpt 3000 m på 9.21,53, noe som gir en snittfart på 3.07, har hun nok ikke kjørt noe maksdrag langs Frognerstranda.



Topp 10 i "Tour de Finance løp"



Sjøl om han ikke lenger satser for fullt, kan Sindre Buraas fremdeles løpe fort. (Foto: Bjørn Johannessen)