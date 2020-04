Det var Henrik Sollie som til slutt endte opp med sesongens lengste skitur med 528 km etter å ha vært i aktivitet i 32 timer. Da hadde han "slått" brødrene Aukland og Joar Thele som like før hadde gått 516 km på 31,5 timer.



Til tross for advarsler tok det ikke lang tid før syklistene hadde overtatt stafettpinnen. Uno X-rytteren Jonas Iversby Hvideberg sykla sist fredag 600 km etter å ha starta klokka 2.45 midt på natta. Etter 17 timer og 25 minutter var han oppdraget fullført.



Dagen etter ble imidlertid dette overgått av Fridtjof Røinås - med 1 kilometer. Joker Fuel-rytteren hadde imidlertid drahjelp av sin egen far i bil i 500 av de 601 kilometerne, så rent sportslig var nok den prestasjonen et par hakk mindre. Med drahjelp klarte Røinås å holde en snittfart på hele 45 km i timen.



Artikkelen fortsetter under bildet



Fridtjof Røinås leder foreløpig syklistenes kilometerkrig med 601 km. (Foto: Team Joker Fuel of Norway)





Før begge disse to var i aksjon, hadde Jonas Abrahamsen sykla 511 km på rulle innendørs. Det tok Uno X-rytteren 12 timer og 55 minutter.



– Den største utfordringen er å få i seg nok mat og ikke å gå tom. Jeg har ikke så mye erfaring med å sykle over ti timer, men nøkkelen er vel å finne et tempo du kan holde lenge og ikke bevege deg opp mot rød sone for tidlig, uttalte han til TV2 etter stuntet.



Også denne gangen kom kritikerne ganske raskt på banen. Amund Grøndahl Jansen som sjøl er proffsyklist, var en av dem.



– Folk må gjøre som de selv ønsker, men jeg tror ikke det er noe man blir verken bedre syklist eller får bedre immunforsvar av. Jeg tror for så vidt at unge og sunne mennesker kan gjøre sånne stunt, og jeg tror ikke noen havner i umiddelbar livsfare. Men som idrettsutøver vil jeg ikke gjøre det. For du kan risikere at dersom du blir smittet, får du et mer alvorlig sykdomsforløp enn du ellers ville hatt, fortalte Grøndahl Jansen til TV2.



Han får imidlertid ikke særlig mye støtte fra Alexander Kristoffs trener og tidligere landslagslege, Stein Ørn:



– En kort periode etter avsluttet belastning er det økt risiko, men den er veldig liten. Totalt sett er det ikke store konsekvenser for immunforsvaret for en som er godt trent, sier Ørn til TV2.



På spørsmål om det er noe han vil fraråde, svarer han nokså kontant:



– Nei da, ikke i det hele tatt.



Han får støtte fra Johan Kaggestad som toner ned det ekstreme i å sykle 500 kilometer i et strekk:



– Å sykle 500 kilometer er ikke all verden. Det er tusenvis av nordmenn som har gjort det ved å sykle Trondheim-Oslo, uttaler Kaggestad senior til TV2.





Johan Kaggestad tror ikke treningsutbyttet er det beste, men ser ingen stor grunn til å hisse seg opp over at gjennomtrente syklister legger bak seg 500-600 km på en tur. (Foto: Bjørn Johannessen)



