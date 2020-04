Det er Langfredag, og for en ultraløper er det da naturlig å tenke langturdag. Spesielt i disse Korona-tider da verken Löplabbets PåskeHareMaraton, Kickmaster Påskemaraton eller andre lange løp arrangeres.

Vi kontaktet damen, som jo er kåret til "Årets ultraløper" i Norge på kvinnesiden de fire siste årene på rad.

- Hei Therese, det ser ut til at du er i gang med et eller annet skikkelig påskestunt?

- Ja, jeg har visst dratt på med rene påskeføljetongen. Blir det en ny maraton i morgen? Og hvor går turen? Det som begynte som en enkel maratontur sist fredag har plutselig blitt 8 på rad. Og i morgen blir det i alle fall en til, da jeg skal løpe sammen med Magnus Thorud. Hadde selskap av ham i dag også, og da er det jo plutselig mye hyggeligere. Han bød på Kvikk Lunsj etter tre mil, så da ble det rene påskestemningen oppe på en gangvei i Groruddalen.

- Og løypa går på stadig nye steder, spør/konstaterer vi?

- Det vanskeligste med disse turene er å finne nye løyper, da det helst skal være lite folk der man løper, og ikke alt for mye bakker. Det er tungt å forsere bakker (selv små kneiker) når man har mange mil i beina. Men jeg må si at folk flest er veldig hyggelige og blide. Både gående, syklister og andre løpere er stort sett hensynsfulle og positive. Det er lett å tenke at man har "retten på sin side" når man har størst fart, men sånn er det jo ikke. Og så er det jo de som har behov for å bare måtte bevege seg tre i bredden... Og de tror jeg jeg skal la være å si noe om, sier Therese som har gode dager på løpefronten.

- Selv om jeg mistet noen følgere på Instagram etter gårsdagens blodige tåbilde. Hallo! Løping er ikke bare pene smil og muskuløse legger. Det er, helt ærlig, litt tungt å komme i gang dag etter dag, på nok en lang tur. Foreløpig er alle maratonturene på under fire timer. Vi får se om det holder helt inn...





Joda, det holdt helt inn. Sammen med løpevennen i Romerike Ultraløperklubb, Magnus Thorud, løp hun også den niende og tiende maratonen på under fire timer påskelørdagen og 1. påskedag. Det ble 10 ulike turer rundt omkring i hovedstaden, og i dag - på andre påskedag - skulle hun visstnok bevilge seg løpefri, men vi er ikke helt overbevist om at at hun klarer det, selv om det ikke blir maratondistanse.



Therese har oppsummert på facebook:

10 maraton på 10 dager. Og så vipps, er påsken snart over Hva har jeg lært? Vet ikke. Men jeg vet at jeg klarer mye. Og det er en viktig ting å ta med seg i livet ellers. Det gjør meg ikke til eksepsjonelt mye bedre menneske, men det kan gi meg en erfaring som kan hjelpe på kjipe dager.



Det å løpe slik, en maraton om dagen, ti dager på rad, er noe jeg har gjort før. Men da med startnummer på brystet, drikkestasjoner underveis, og noen som sto i målområdet og tok tiden. Det å gå ut alene og skulle motivere seg for 42 nye kilometer hver morgen er ikke helt det samme. Så sånn sett er jeg litt imponert over at jeg har orket. Beina har variert veldig i tilbakemeldingene underveis, men hodet er sterkt ass!



Det må også sies at det å ha selskap på de tre siste dagene har vært veldig hyggelig. Og selv om jeg har trivdes godt med meg selv, lydbøkene mine, og den fantastiske musikken jeg har hørt på, så er det fint å kunne filosofere om alt og ingenting også. Og få servert sjokolade etter tre mil.



Jeg har fått spørsmål om hvorfor. Hvorfor gjør du det? Og da får jeg sitere Øyunn Bygstad: Fordi jeg kan! (Og jeg digger at kroppen min er i stand til dette, uten at egentlig koster så himla mye) Så ja: «Hun tenkte hun kunne, så da gjorde hun det!»



Thereses FKT



Therese Falk med verdens raskeste 10 maraton på 10 dager

Therese har også tidligere løpt 10 maraton på 10 dager, i konkurranse ved italienske Lago Orta, og tiden er fortsatt FKT i verden (fastest known time) for en kvinne på "10på10".

Therese's 10 maraton på 10 dager 3.-12. april på Instagram

Nedenfor har vi hentet opp de 10 oppdateringene på Thereses Instagramprofil

12.04. #10maratonpå10dager 💪🏻 De siste tre i filosoferende selskap med @magnus2rud 🏃🏼‍♀️🏃‍♂️🍫 Nå tenker jeg det holder. Kroppen er i grunnen helt fin, men jeg kjenner jeg var litt lei mot slutten. Selv om det kommer så mange fine meldinger og oppmuntrende smil og tomler opp på løpeturene💗 Det er gøy! Og motiverende. For selv om det meste av viljen til å gidde dette ligger mellom ørene, så har det hjulpet veldig med positiv oppmerksomhet altså💕🙏🏻

11.04. #maraton #9pårad Nå kjenner både kroppen og hodet at det begynner å nærme seg nok. Men #løpsomenjente og @magnus2rud hadde med Snickers 🍫 som han delte raust. Så med det, i tillegg til en #maurtengel100 kom jeg meg gjennom under fire timer i dag også





10.04. #maraton #8pårad i strålende selskap med @magnus2rud 🏃‍♂️🏃🏼‍♀️ Vi var noen turer innom #filosofiskogen oppe i Groruddalen. Praten gikk lettere enn beina, for å si det sånn🐥 Men jeg #løpsomenjente og tok bilde når løpeselskapet var i buskene.



09.04. #maraton #7 #sjupårad er unnagjort på 3.36.47💪🏻 Gikk stort sett lett og fint, i nydelig påskevær🐣🐥 #løpsomenjente 🏃🏼‍♀️

08.04. Vel hjemme på Kampen etter nok et #maraton #6pårad 💪🏻 #løpsomenjente opp til Nittedal, og hjem igjen. En fin fyr sto og heiet på meg og ønsket meg lykke til videre ved Kjul. 🙏🏻 Takk💕 Ble rett og slett litt rørt. Nå er det dypdykk i påskeegget @taakefyrsten har fylt til meg🥰 Av det akkurat passe store slaget! #påskemaraton 🐥





07.04. #fempårad #maraton I dag var det shortsvær💗 Bleke legger med vinterpelsen inntakt, men shorts ble det🏃🏼‍♀️ #løpsomenjente opp til Grorud stasjon, og så en del runder der oppe. En liten del av rundløype gikk nede langs Alna-elva, på en fin sti. Til tross for at det var litt trangt der, var alle jeg møtte både smilende og hyggelige💕 Nydelig tur. Og nå, nydelig lunsj: proteinrundstykker med banan & majones🍌







06.04. #maraton #firepårad #svartskog #oppegård #påskemaraton 🐥🐣. I strålende solskinn og med flott natur🌸



05.04. #trepårad #oledeviksveimaraton var en tung og kjedelig opplevelse. To turer i buskene og ellers bare fram og tilbake, fram og tilbake på en relativt folketom gangvei. Men løpt er løpt, og spist er spist. Selv om det bare ble med den ene #maurtengel100 Tror jeg må ta med to i morgen. Og finne en hyggeligere løype🐣







04.04. #vallearenamaraton #rundtogrundt ✌🏻3.36.24 ble tiden i dag. Og det er helt topp, spør du meg! 🏃🏼‍♀️ Dagens utstyr var solkrem 🐣

03.04. #løpsomenjente #maraton Hjemmefra og opp til Grorud stasjon. Og så fram og tilbake der en fem-seks ganger på en fin-fin gangvei, før jeg løp hjem 🏃🏼‍♀️ Opplevde å bli heiet på tre ganger, få tommel opp to ganger, bli smilt til både av gåere, de andre joggerne jeg møtte og av to syklister✌🏻 Bli gjort honnør til én gang, og få ros og oppmuntrende tilsnakk som»du er sprek» og «bra jobbet» tre ganger. Kan hende det hjelper å smile, ikke spytte eller snørre, jogge i god bue utenom folk og generelt ta hensyn.