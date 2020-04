Det gjøres oppmerksom på at kondis.no ikke har testet produktet. Denne omtalen er helt eller delvis basert på en pressemelding og representerer ikke nødvendigvis kondis.nos syn på produktet.



Asics Metaracer skal være designet for å hjelpe utøvere med å prestere optimalt. Skoen kombinerer Guidesole-teknologi med en karbonplate som skal gi løpere økt stabilitet.



Skoen har en forbedret tåspring-design som skal redusere belastningen på leggmuskulaturen med inntil 20 prosent (forskning utført ved ASICS Institute of Sport Science i Kobe i Japan, januar 2020, på løpesko), noe som skal gi bedre energieffektivitet.



Skoen byr i tillegg på en luftig og komfortabel løpsopplevelse i varmt og fuktig vær, takket være en lett, men støttende overdel av Engineered Mesh. ASICS' forskere har funnet ut at for hver grad temperaturen senkes i en løpesko, forbedres løpskomforten dramatisk.



Flytefoam-teknologi i mellomsålen skal gi en lett sko med et mykere og mer responsivt steg. I tillegg skal sålens avanserte materialer – med ASICS-feste og Wet Grip Rubber Spronge – gi bedre feste mot underlaget, selv ved våte forhold.



Veiledende utsalgspris er oppgitt til 200 €.



Virtuell lansering

Skoen skulle opprinnelig lanseres på ASICS Innovation Summit i Tokyo, men selskapet har i stedet flyttet lanseringen inn i det virtuelle verden og arrangerer selskapets aller første produktvisning i VR.



Medier, utøvere og kunder får oppleve Metaracer på nært hold – på den virtuelle innovasjonslaben til ASICS Institute of Sport Science. Instituttet er arnestedet for ASICS' innovasjon i Kobe i Japan, og her jobber forskere, teknikere og designere kontinuerlig med å utvikle teknologi som hjelper utøvere å yte på topp med utstyr som beskytter dem.



Sammen med Metaracer lanseres også Metasprint - den piggløse sprintskoen for toppsprintere - og volleyballskoen Metarise.



Se virtuell presentasjon på youtube





Karbonplate: Metaracer kombinerer GUIDESOLE-teknologi med en karbonplate som skal gi løpere økt stabilitet. (Foto: Asics)

