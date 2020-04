Jan Frodeno brukte 8.33.39 på å svømme 3,8 km i motstrømsbasseng, sykle 380 km på rulle og løpe 42,2 km på tredemølle. Det var en liten time bak hans egen pers og uoffisielle verdensrekord på distansen, på 7.35.39.



Temperaturen i bassenget var på bare 13 grader, og det var en noe nedkjøla 38-åring som gjorde seg klar for sykkeletappen. Men han fikk fort i seg varmen, og via Swift hadde han selskap av flere kjente idrettsfolk på sykkeletappen.



Hva tida var på den avsluttende møllemaratonløpet, vites ikke, men Frodeno så ganske uanfekta ut da strabasen var over og mer enn 2 millioner norsk kroner var samlet inn til helsearbeid i heimbyen og til Laureus-stiftelsen som bruker idrett som et redskap i kampen mot vold og diskriminering av ungdommer.





Jan Frodeno er godt i gang med den avsluttende etappen på tredemølla. (Foto: Laureus)



- Det var hardt! Tusen takk til alle som har støttet prosjektet. Det har vært en fantastisk dag, utbrøt han da han endelig kunne gå av tredemølla. Underveis hadde han fått god support av sin gode Emma Snowsill, som i likhet med husbonden ble olympisk mester på triatlon i Beijing i 2008.



Jan Frodeno hadde egentlig planlagt å delta i Ironman-konkurransen Challenge Roth i Tyskland. Ideen om å gjennomføre en ironman på heimebane vokste fram da Challenge Roth ble avlyst.



- I begynnelsen var det bare en smågal ide, som tok plass i hodet mitt: "Hvis jeg ikke kan delta i konkurransen, vil jeg gjøre den heime i stedet." Så tenkte vi mer gjennom hvordan og hvorfor vi skulle gjøre dette. Jeg ville først og fremst tiltrekke meg oppmerksomhet for å samle inn penger.



Norske Kristian Blummenfelt fulgte prosjektet, og han mente at Frodeno også ville ha igjen for det formmessig:



– Du tvinger maskineriet til å holde det gående, og han får en veldig god blokk med trening ut av det. Det er viktig å legge grunnlag og fortsette med treningen til konkurransesesongen kan starte igjen, fortalte Blummenfelt til VG.





Video fra Ironman-dagen.

