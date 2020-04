De som var påmeldt årets Birkebeinerrenn, fikk etter avlysningen tilbud om å få refundert startkontingenten. Samtidig fikk de også mulighet til å gi startkontingenten som en gave til arrangøren. Det var det mange som benytta seg av, og det samla donasjonsbeløpet har oversteget 1 million kroner.



– Det er gledelig og veldig rørende for oss å se at Birken betyr veldig mye for mange, sier daglige leder i Birken AS, Eirik Torbjørnsen, til NTB/Nettavisen.



– Det har aldri vært aktuelt for oss å holde tilbake penger. Vi har gjort dette som en frivillig ordning, der folk kunne logge seg inn og velge å gi oss de hundrelappene eller å få penger tilbake, presiserer Torbjørnsen.



Sjøl om disse gavene hjelper godt på, er Birkebeinerarrangementene likevel avhengig av statlig støtte for å kunne drive videre:



– Det som gjør at vi kan holde på og arrangere videre, er det staten bidrar med på grunn av at de i utgangspunktet tvang oss til å avlyse eller flytte, sier Birken-lederen til NTB/Nettavisen.



Staten gikk i mars ut med en krisepakke på 600 millioner kroner til norsk idrett og frivillighet for å kompensere for de tap som lag og foreninger ble påført på grunn av de avlysningene koronaepidemien medførte.



Kondis skrev allerede 23. mars om muligheten til å donere startkontingenten til Birken, og det er ikke utenkelig at dette har bidratt til at så mye penger er kommet inn.



En god del av de ettergitte pengene, skyldes nok også at mange deltakere har vært sløve med å kreve pengene tilbake. På Birkens heimeside etter arrangementet ble det opplyst at "hvis du ikke velger å foreta deg noe innen fredag 3. april 2020, er du automatisk med på den store dugnaden, og Birken beholder innbetalt startkontingent og engangslisens." Så antakelig er nok millionbeløpet satt sammen av gaver fra både bevisste og ubevisste givere.



Saken fortsetter under bildet.



Daglig leder i Birken AS, Eirik Torbjørnsen, gleder seg over deltakernes gavmildhet. (Foto: Finn Olsen)

Unngikk matavfall

Siden avlysningen av Birkebeinerrennet kom såpass tett innpå arrangementet, hadde arrangørene mottatt en del av den maten og drikken som skulle serveres under rennet. Dette har de klart å gi bort.



– Så fort avlysningen var et faktum, ble alle leverandører kontaktet slik at mesteparten av leveransen med ferskvarer som skulle ut på matstasjonene, ble stoppet i tide. Noe av varene var allerede levert på lager, bl.a Vestlandslefser og potetgull, fortalte logistikkanvarlig i Birken, Tor Skraastad til arrangmentets heimeside.



12 000 Vestlandslefser ble distribuert til ulike institusjoner samt Åmot kommune, mens 13 500 poser med potetgull ble i samarbeid med Maarud fraktet til matsentralen i Oslo.

– Vi har distribuert til de som trenger det mest. Vi er også veldig godt fornøyde med at det har ikke vært noe matavfall etter årets avlysning, kunne Tor Skraastad fortelle.