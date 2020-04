I en Twitter-melding fra Atletics Integrity Unit (AIU) 14. april heter det:



"The AIU has provisionally suspended marathon specialist Daniel Kinyua Wanjiru of Kenya with immediate effect for an Athlete Biological Passport violation under the @worldathletics Anti-Doping Rules."

Daniel Wanjiru slo gjennom for alvor da han vant Amsterdam Marathon høsten 2016 på meget sterke 2.05.21. Et halvår seinere ble han enda mer kjent ved å vinne selveste London Marathon. Da holdt han unna for en jaktende Kenenisa Bekele i et meget spennende løp. 27-åringen har også løpt fort på halvmaraton med 59.20 som pers fra 2016. De siste to åra har han imidlertid hatt en fallende kurve, og i London Marathon i 2018 og 2019 ble han "bare" nummer åtte og elleve.

Daniel Wanjiru er en av svært mange gode kenyanske løpere som de siste årene er blitt tatt for brudd på dopingbestemmelsene. Bare i 2019 ble 19 kenyanske løpere utestengt. I 2018 ble den kanskje mest profilerte løperen, 1500 m-eneren Asbel Kiprop, tatt for EPO. På nyåret ble tidligere verdensrekordholder på maraton, Wilson Kipsang , tatt for brudd på meldeplikten.



Både Wilson Kipsang og Daniel Wanjiru har nederlandske Volare Sport som management, og i en uttalelse på



"Denne uttalelsen kommer fra hjertet. Jeg er ren i den idretten jeg driver. Funnet i det biologiske passet er forvirrende, og det frustrerer meg. Spesialister har informert meg om hvordan dette kan skje, og jeg har innsett at det kan være hundrevis av grunner til at hemoglobin flukterer. Jeg føler at jeg allerede blir sett på som en dopingsynder, men det er jeg ikke. Jeg er uskyldig. Det som hender meg nå er veldig smertefullt. Jeg har alltid trodd at de som ble utestengt for brudd på dopingbestemmelsene, faktisk var skyldige i det de gjorde, men jeg har innsett at det er er lett å bli beskyldt og vanskelig å bevise sin uskyld. Jeg står for ren sport. Resultatene jeg har oppnådd har bare kommet på grunn av hardt arbeid. Jeg har aldri brukt doping. Vi etterforsker nå saken. Siden jeg vet at jeg aldri har brukt noen ting, har jeg tro på at alt vil bli bra."



Utfordringen for Daniel Wanjiru er at det overveldende flertallet av de som er tatt for doping, har kommet med lignende uttalelser.

Både Wilson Kipsang og Daniel Wanjiru har nederlandske Volare Sport som management, og i en uttalelse på Volare Sports Facebook-side sier Daniel Wanjiru følgende om utestengelsen:Utfordringen for Daniel Wanjiru er at det overveldende flertallet av de som er tatt for doping, har kommet med lignende uttalelser.



Video fra Daniel Wanjirus vinnerløp i London 2017.