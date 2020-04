IUA-virtuellen består av totalt 12 løp - som da går over 12 uker. Du velger selv om du vil løpe 5 eller 10 km, og du velger selv når og hvor du vil løpe. Løpsvinduene hver uke er mandag kl. 06:00 til søndag kl. 23:00. Løpsuke nummer 3 pågår inneværende uke. Siste løp går uke 25 (15. - 21. juni).



Mandag 22. juni summeres tidene på dine tre beste løp på de respektive distansene. Det er premiering til de 3 beste menn og kvinner totalt på både 5 og 10 km. Klassevinnerne får tilsendt hver sin IUA-løpetrøye i modellen Trimtex Run. 2. og 3. plass premieres med modellen Trimtex Promo.



I tillegg trekkes det ut to IUA-sommerdunjakker (en til hvert kjønn) blant alle som fullfører minst fire løp. Hvert fullførte løp gir ett lodd i trekningen.



Registrering via appen JustMove

Registrering for karusellen foregår via appen JustMove. Du laster ned appen til din mobiltelefon, klikker "Join" på distansen du vil delta i, og på "Run" når du er klar til start. Underveis i løpingen får du sekundering på øret. Når målet er nådd, stopper appen loggingen og plasser løperen på resultatlista.



– Det er mange virtuelle løp der ute nå, men de foregår ved at man sender inn loggen sin manuelt. Det artige her er altså at man får beskjed om hvilken plass man ligger på i forhold til andre som har løpt tidligere, og hvor mange meter bak eller foran man er, forteller Åsmund Kleivenes som er prosjektleder for Idrett uten alkohol



Lenkene du må åpne i mobilen din for å laste ned JustMove-appen er følgende:

5 km

10 km



– Du bestemmer selv løypeprofilen, men vi godkjenner selvsagt bare runder eller "fram og tilbake". Det nytter altså ikke å finne seg en lang og slak unnabakke, smiler Kleivenes som også forteller at Marthe Katrine Myhre, som er verdiambassadør for Idrett Uten Alkohol, har planer om å være med på minst én 10 km.



Les mer om IUA-virtuellen på arrangementets facebook-side.





Marthe Katrine Myhre er blant de som har planer om å være med på IUA-karusellen. (Foto: Per Inge Østmoen).

