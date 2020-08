Link til livestream vil komme HER

Kondis vil være på plass med egen fotograf.

I tillegg til de mange heatene på 10 000 meter for kvinner og menn blir det fire heat på 800 meter og altså Sondres timesløp.



Siste nytt: Danske Thijs Nijhuis og tyske Philpp Pflieger kommer til Kristiansand for å løpe timesløp mot Sondre Nordstad-Moen, Dette er sterke løpere som f.eks. løp Barcelomna halvmaraton i 2019 på 1:03:31 og 1:03:33. Dansken ble nummer 3 i seriestevnet på Fana tidligere i år (28:39) mens tyskeren er tidligere OL-deltager på maraton. De holder ikke helt Sondre-nivå, men vil helt klart være en oppmuntring for nordmannen i kampen mot europeisk rekord.



På bildet til høyre ser vi Thijs i ryggen på Gustav Iden under stevnet på Fana 1. juli. (Foto: Arne Dag Myking)



Se tidsskjema og startlister lenger ned.



Årets raskeste norske tider på 10 000 meter ble oppnådd i seriestevnet på Fana stadion 1. juli, der Zerei Kbrom Mezngi fra Stavanger FIK vant på det som da var årsbeste i verden, 28:23,86. Han kommer ikke til Kristiansand, men Marius Vedvik som her ligger bak Sindre og Sondre skal løpe Stadionmila og vil nok gjerne løpe fortere enn 4. plassen i Fana på 29:04,66. (Foto: Arne Dag Myking).



Svært mange av de beste norske milløperne kommer til start i Kristiansand, og i heatet klokken 21:40 får de med seg stevnets store stjerne Sondre Nordstad-Moen som ikke stopper ved løpte 10 000 meter, men fortsetter til han har løpt i nøyaktig én time.

- Forventningen er å slette den europeiske timerekorden (20.944 km) som nederlandske Jos Hermens har hatt siden 1976, skrive Sondre på sin facebookside onsdag ettermiddag.



Rekordforsøket er basert på et jevnt oppsatt skjema der de første 10 km skal løpes på 28:40 (2:52 min/km) i rygg på vennen og pacemakeren Sindre Buraas og deretter blir det 11 km på 31:20 (2:51 min/km) der alt står og faller på Sondres egen styrke.



- Det vil bli en konstant kamp mot sekundene som kommer til å kreve mye energi, både i beina og i hodet, for å opprettholde en jevn rask rytme uten å gi eller plutselig sette fart, sier Sondre som i lang tid har planlagt løpet sammen med trener Renato Canova.

Tidligere omtale: Klart for Stadionmil - og kanskje ny Sondre-rekord - i Kristiansand 7. august

Tidsskjema

15:30: Over 49 minutter 16:30: 43 - 48 minutter 17:20: 42 - 46 minutter 18:10: 39 - 43 minutter 19:00: 37 - 41 minutter 19:45: 35 - 38 minutter 20:30: 800m heat 2 menn 20:35: 800m heat 2 kvinner 20:40: 800m heat 1 kvinner 20:45: 800m heat 1 menn 20:50: 34 - 36 minutter 21:40: Timesløp elite 22:35: 30 - 32 minutter 23:10: 32 - 35 minutter



Startliste